Potrebbe essere finalmente in arrivo uno degli annunci più attesi degli ultimi anni: Hollow Knight Silksong dovrebbe essere finalmente pronto a mostrarsi come si deve, durante la Gamescom Opening Night Live 2025.

Geoff Keighley, veterano conduttore dell'evento, ha scatenato una frenesia di speculazioni pubblicando una foto di se stesso con un naso da clown, riferimento diretto al meme che da anni accompagna i fan delusi di Hollow Knight: Silksong.

Dal 2022 i fan hanno dovuto fare i conti con una serie di delusioni che hanno trasformato l'attesa in un vero e proprio fenomeno culturale: il meme del "trucco da clown" è nato proprio da questa frustrazione collettiva, diventando il simbolo dell'eterna speranza tradita ad ogni showcase che passa senza notizie concrete.

Un meme che era già stato citato lo scorso anno dallo stesso Keighley, quando il conduttore confermò che non erano previste notizie, mentre questa volta ha deciso di indossare lui stesso un naso da clown, invitando i fan a non perdere l'appuntamento di questa sera (via Kotaku).

Cannot get X.com oEmbed

Diverse fonti hanno inoltre già confermato che il sequel di Hollow Knight (di cui trovate invece l'edizione fisica su Amazon) sarà giocabile presso diversi stand della fiera tedesca, oltre a fare parte della line-up di giochi Xbox previsti per la fiera.

Questo dettaglio, unito al recente inserimento della colonna sonora nel database di GOG e alla promessa di disponibilità immediata su ROG Xbox Ally, il cui lancio è previsto per ottobre, suggerisce che qualcosa di concreto stia finalmente per accadere.

Keighley, con il suo gesto provocatorio, sta quindi preparando il terreno per quello che potrebbe essere il momento della verità definitivo o, al contrario, per la delusione collettiva più grande nella storia recente del gaming.

La risposta definitiva arriverà tra poche ore, quando milioni di giocatori scopriranno se potranno finalmente togliere il naso da clown o se dovranno indossarlo ancora una volta: vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine se potremo lavarci via il trucco dalla faccia.