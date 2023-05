John Wick, un titolo AAA è in sviluppo, c'è la conferma

Dopo il grande successo cinematografico che non si arresta, John Wick tornerà anche con un nuovo videogioco AAA.

Mentre la saga continua a fare sfaceli al cinema, Lionsgate sembra avere intenzione di espandere ulteriormente il franchise.

Non è neanche la prima volta che l'assassino interpretato da Keanu Reeves si trasforma in un protagonista videoludico, come accaduto per l'interessante John Wick Hex, titolo strategico molto interessante.

Così come non è la prima volta che Lionsgate parla apertamente di espandere il franchise al di fuori del cinema.

Nell'ultima riunione con gli investitori, infatti, la casa di produzione ha illustrato i piani per lo sviluppo della proprietà intellettuale di John Wick.

La riunione, riportata da Yahoo Finance, fa riferimento ad una serie di progetti da portare a termine nel prossimo futuro.

Ad una domanda diretta degli investitori riguardo le possibilità, già menzionate, dello sviluppo di un videogioco AAA, Lionsgate ha fornito ulteriori delucidazioni spiegando che «c'è un sacco di energia» intorno a questa idea:

«Ci stiamo muovendo attraverso quel franchise, non solo nello spazio dei videogiochi AAA, osservando quale cadenza regolare di spin-off, televisione, fa davvero crescere quell'universo in modo che ci sia una cadenza costante di un franchise visto che c'è un chiaro appetito dal pubblico.»

Insomma è chiaro che, dopo il citato John Wick Hex, Lionsgate abbia intenzione di provare nuovamente a tornare nel mondo videoludico.

Il quale ha sfiorato in realtà già in altre occasioni perché, forse non lo sapevate, ma c'è una scena di John Wick 4 che potrebbe essere stata ispirata ad un videogioco.

Relativamente alla saga cinematografica, uno dei suoi autori si occuperà di curare anche la trasposizione cinematografica di un videogioco iconico di SEGA.