Jack Black: «Il mondo ha bisogno di un film su Minecraft»

La creatività e l'amicizia contro la violenza del mondo: è questo il messaggio che Jack Black e Jason Momoa vogliono trasmettere con Un Film Minecraft, la pellicola diretta da Jared Hess in uscita questa settimana.

Durante la premiere, i due protagonisti del film tratto dal gioco (che trovate su Amazon) hanno voluto sottolineare come, in un periodo storico caratterizzato da conflitti e divisioni, un film come questo possa offrire non solo intrattenimento, ma anche una riflessione più profonda sui valori della collaborazione e dell'immaginazione.

Nonostante le prime recensioni sui social media descrivano reazioni contrastanti, i due attori rimangono convinti del potenziale della pellicola di parlare a un pubblico universale, trascendendo i confini dell'universo videoludico da cui trae ispirazione.

Durante l'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Jack Black ha citato la celebre canzone di Burt Bacharach del 1965, sottolineando come questo film arrivi in un momento particolarmente delicato per la società.

«C'è così tanta violenza, guerra e odio nel mondo. Quello che amo di questo film è che contiene tanto amore e creatività. Certo, ci sono anche rabbia e violenza, ma alla fine parla di amicizia e di collaborazione per rendere il mondo un posto migliore», ha dichiarato l'attore con la sua caratteristica passione.

Sulla stessa lunghezza d'onda Jason Momoa, che ha evidenziato come «tutti abbiano bisogno di evadere un po' in questo momento», suggerendo che Un Film Minecraft possa rappresentare proprio quell'evasione necessaria.

«È bello rilassarsi e godersi un'avventura divertente, ridere e sorridere», ha aggiunto l'attore, noto per i suoi ruoli più drammatici e action, ma qui impegnato in un registro decisamente diverso.

Le prime reazioni sui social media al film di Minecraft rivelano giudizi contrastanti, con commenti che vanno da "spaventoso" e "imbarazzante" a "esilarante" e "arguto", un po' come accaduto per i trailer.

Una divisione di opinioni che, come sottolineano gli osservatori, sembra essere una costante per le opere di Jared Hess, il cui stile peculiare aveva già polarizzato il pubblico con film come Napoleon Dynamite e Nacho Libre, divenuti poi cult movie per molti appassionati.