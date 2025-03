InZOI sta volando: il rivale di The Sims domina le classifiche

Che ci fosse molto fermento intorno a InZOI, lo avevamo già capito la scorsa estate, quando l'ambizioso simulatore di vita firmato da Krafton aveva fatto parecchio parlare di sé, e quando ne avevamo discusso anche direttamente con gli autori.

Il fatto che The Sims si sia messo comodo sul suo trono, preoccupandosi più che altro di monetizzare con nuove espansioni, ha aperto la via al titolo di produzione coreana, che vuole fondere la possibilità di vivere nella propria casa virtuale a quella di divertirsi in una città visitabile, dove gli NPC hanno comportamenti che ambiscono a essere credibili.

E, a quanto pare, ai giocatori la cosa interessa molto: a pochi giorni dal debutto del 28 marzo scorso, infatti, InZOI è già in cima alle classifiche di vendita di Steam, dopo aver dominato quelle dei giochi più desiderati.

Consultando la chart dei più venduti, in questo momento il simulatore di vita è in prima posizione, davanti anche a nomi come Steam Deck (sempre vendutissima), al tormentone del momento The First Berserker: Khazan e Assassin's Creed Shadows, come potete vedere anche nello screenshot.

Inoltre, dando un'occhiata ai numeri del gioco su SteamDB si osserva che ha avuto un importante picco di 87mila giocatori contemporanei in queste ultime ore: per darvi un'idea, sono di più di quelli che su Steam ha avuto di recente il calcistico EA Sports FC 25 (75mila) e poco meno di quelli dell'eterno GTA V (94mila). Per confronto, il picco recente di Assassin's Creed Shadows (altra release recente molto seguita) è stato di 35mila giocatori simultanei su Steam, al lancio di 64mila.

Al momento, The Sims 4 segnala 32mila giocatori attivi su SteamDB, con un picco nelle ventiquattro ore di 40mila giocatori.

Ad aiutare InZOI, oltre alle sue ambizioni e alle meccaniche di gameplay che vogliono un po' aprire le prospettive rispetto alla saga di EA, c'è di certo anche il prezzo molto aggressivo imposto da Krafton: in un mondo di giochi a 80 euro, infatti, la compagnia coreana lo ha lanciato in accesso anticipato a 39,99 euro – praticamente il prezzo di un pack di espansione di The Sims (o meno, con le card di credito Steam di Instant Gaming).

Vedremo se il successo di InZOI riuscirà a confermarsi anche come coda lunga: di sicuro, il suo editor e il fatto che sia possibile creare infinite personalizzazioni e personaggi, anche con l'ausilio dell'IA, permetterà ai giocatori di sbizzarrirsi con la loro creatività.