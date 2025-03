InZOI ha già battuto Silksong, e non solo

La crescente attesa per InZOI, il nuovo simulatore di vita sviluppato da InZOI Studio, ha raggiunto un traguardo impressionante.

Il titolo è ora il gioco più desiderato su Steam, superando persino titoli molto attesi come Hollow Knight: Silksong, Deadlock ed Elden Ring: Nightreign (preordinabile su Amazon).

L'uscita di InZOI in accesso anticipato è prevista per il 28 marzo, e il numero sempre crescente di utenti che lo hanno aggiunto alla propria lista dei desideri dimostra quanto sia alta l'aspettativa per questo progetto.

L'obiettivo del gioco è chiaro: sfidare il dominio storico di The Sims nel genere dei simulatori di vita, e il successo della lista dei desideri di InZOI non è solo frutto della curiosità del pubblico, ma anche di una strategia ben mirata da parte dello studio.

Gli sviluppatori hanno infatti incentivato i giocatori a inserire il titolo nella propria wishlist per ottenere l'accesso a InZOI: Creative Studio, una versione separata che consente di provare in anteprima il sistema di creazione del personaggio e la modalità di costruzione.

Il director del gioco, Hyung-Jun Kim, ha dichiarato che l'idea di InZOI è nata dalla richiesta di suo figlio, che voleva un'alternativa a The Sims. E i primi riscontri sembrano dare ragione a questa intuizione.

InZOI sarà disponibile in accesso anticipato su PC dal 28 marzo, mentre le versioni per Xbox Series X/S e PlayStation 5 non hanno ancora una data ufficiale di lancio.

Nel mentre, sempre Kim ha da poco rivelato che il titolo offrirà ben sedici diverse modalità di morte per i Zoi nel gioco: ecco quali sono.

Infine, se vi state chiedendo se InZOI gira senza problemi sui vostri PC, ecco i requisiti di sistema minimi e raccomandati.