InZoi sfrutterà l'IA in un modo mai visto prima

inZOI, il diretto rivale di The Sims di EA, che sarà il primo videogioco a sfruttare la tecnologia NVIDIA ACE per migliorare i personaggi non giocanti (o PNG).

Se il life sim di Electronic Arts (che trovate su Amazon) ha fatto la storia, con questo nuovo titolo si vuole superare anche una barriera tecnica non indifferente.

Gli sviluppatori avevano lasciato intendere che la versione Early Access poteva essere lanciata entro la fine del 2024, ma nelle scorse settimane è arrivata la data di uscita ufficiale, che conferma un rinvio al 2025.

Questi nuovi PNG, alimentati dall’intelligenza artificiale, saranno denominati CPC (Co-Playable Characters), e un video dimostrativo è già disponibile per mostrarne le potenzialità (via DSO Gaming).

I CPC non saranno semplici comparse: grazie a un modello linguistico leggero (Small Language Model, SLM) ottimizzato per il gaming e supportato dalla tecnologia NVIDIA ACE, potranno interagire con i giocatori in maniera simile agli esseri umani.

Rispetto ai PNG tradizionali, i CPC avranno la capacità di comprendere le situazioni di gioco, adattarsi ad esse e cooperare con gli utenti, offrendo esperienze più personalizzate e dinamiche.

La tecnologia Smart Zoi regolerà i comportamenti dei personaggi in base ai loro tratti e alle circostanze, rendendoli unici e credibili.

Krafton prevede di integrare questa tecnologia in altri titoli del suo catalogo, incluso il franchise di PUBG.

L’obiettivo è trasformare radicalmente l’esperienza degli utenti grazie all’intelligenza artificiale, aprendo la strada a un nuovo standard per il gaming.

CH Kim, CEO di KRAFTON, ha dichiarato:

«Il CES 2025 rappresenta un traguardo importante per KRAFTON, mentre sveliamo tecnologie AI destinate a rivoluzionare l'industria del gaming. Collaboreremo strettamente con NVIDIA per ridefinire l'esperienza utente attraverso innovazioni come i CPC, che rappresentano il futuro del gaming.»

Anche Keita Iida, Vicepresidente delle relazioni con gli sviluppatori di NVIDIA, ha commentato:

«L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui i giochi vengono creati e giocati. Con NVIDIA ACE, Krafton sta aprendo le porte a esperienze uniche con personaggi co-giocabili.»

inZOI sarà disponibile su Steam in Early Access a partire dal 28 marzo 2025. Con questa tecnologia all’avanguardia, il gioco promette di offrire un livello di immersione mai visto prima.

Resta da vedere come gli sviluppatori sfrutteranno al massimo queste innovazioni. Nel mentre, vi ricordo che Krafton ha già confermato l'uscita di InZOI anche su console.