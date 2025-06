Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto di Naughty Dog, continua a restare avvolto nel mistero, ma piccoli dettagli stanno iniziando ad emergere qua e là.

L’ultima rivelazione arriva in modo curioso, grazie al profilo LinkedIn di una ex sviluppatrice dello studio, e lascia intendere che il gioco dagli autori di The Last of Us (che trovate su Amazon) conterrà meccaniche di progressione in stile RPG.

Una scoperta interessante, anche se ancora troppo vaga per tracciare un quadro preciso.

Stiamo parlando di Kristina Gu, che ha lavorato presso Naughty Dog come associate technical designer tra agosto 2022 e febbraio 2024.

Nel suo profilo si legge chiaramente che ha contribuito allo sviluppo di The Last of Us Parte II Remastered, all’ormai cancellato The Last of Us Online, e – soprattutto – ai «sistemi di progressione RPG» di Intergalactic: The Heretic Prophet.

Il dettaglio è stato subito notato dalla community e riportato su Reddit, sollevando una domanda cruciale: quanto saranno “RPG” questi sistemi?

Vale la pena ricordare che già in The Last of Us erano presenti elementi che, seppur leggeri, potevano rientrare nel genere. L’uso di integratori per migliorare statistiche come la salute o l’efficacia dell’ascolto, o gli upgrade delle armi tramite risorse trovate esplorando, sono a tutti gli effetti forme semplificate di progressione ruolistica.

Quindi, la presenza di questi sistemi nel nuovo titolo non implica necessariamente che ci troveremo davanti a un action-RPG nel senso più classico.

Al momento, quindi, il tutto rimane aperto a molte interpretazioni. Potrebbe trattarsi di semplici miglioramenti passivi, come quelli già visti nei precedenti giochi dello studio, oppure – e qui l’ipotesi si fa più intrigante – di un impianto più strutturato, con alberi delle abilità, scelte di sviluppo per il personaggio e forse anche una maggiore libertà di approccio al gameplay.

In attesa di un trailer che possa finalmente mostrarci qualcosa di concreto, sappiamo solo che la protagonista sarà Jordan, interpretata da Tati Gabrielle, e che il progetto rappresenta il primo gioco originale di Naughty Dog da oltre dieci anni.

Purtroppo, non aspettatevi novità a breve: Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe non vedere la luce prima del 2027. Ma se le promesse saranno mantenute, l’attesa potrebbe valerne la pena.