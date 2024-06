Insomniac non lavorerà a un celebre remaster per "colpa" di Wolverine

Insomniac Games è al lavoro su Marvel's Wolverine, debutto del mutante artigliato nel mercato moderno dei videogiochi.

Dopo la seconda avventura di Spider-Man (che potete trovare su Amazon) sappiamo infatti che Insomniac non se n'è stata con le mani mano.

Del resto, è noto anche che il team condividerà ulteriori notizie su Marvel's Wolverine per PS5 quando «sarà il momento giusto».

Ora, come riportato anche da PSU, sembra però che per il remaster di Sunset Overdrive dovremo aspettare un bel po'.

Insomniac Games ha risposto a un utente su X in merito a un possibile remaster del gioco per PS5 e PS4, affermando che al momento troppo impegnata con Marvel's Wolverine per preoccuparsi del porting di un titolo così vecchio.

Lo sviluppatore ha infatti pubblicato di recente una gif delle animazioni di respawn di Sunset Overdrive spingendo un utente a chiedere perché non fanno un port o un remastered per PS4/PS5.

In risposta, lo studio ha semplicemente detto: «Siamo impegnati con Marvel's Wolverine!».

Per chi non lo sapesse, Sunset Overdrive è un videogioco pubblicato da Microsoft Studios per Xbox One nel 2014, arrivato poi anche su PC Windows nel 2018.

Si tratta, in soldoni, di un gioco d'azione free roaming con un mondo vivo ambientato in un futuro prossimo, dotato di un look coloratissimo e sgargiante.

Ricordiamo anche che l'anno scorso Insomniac Games ha subito un grave hack che ha fatto trapelare oltre 1,3 milioni di file, tra cui dati personali e informazioni su Marvel's Wolverine.

In seguito lo studio ha ringraziato i fan per il loro sostegno. Per quanto riguarda il prossimo titolo dedicato a Logan, il gioco è attualmente in sviluppo per PS5 con una data di uscita da definire.

Al momento l'unica cosa mostrata del gioco è il trailer ufficiale, che vedere l'eroe di spalle e poco altro.

Nell'attesa di saperne di più, magari vi va di rileggere la nostra opinione su Marvel's Spider-Man 2, che abbiamo recensito qui.