Indiana Jones gratis su Humble, ma era un errore

Il nuovo Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha ricevuto ottime recensioni, ma a quanto pare una "svista" lo ha reso gratuito per un po' di tempo.

Il gioco pubblicato questa settimana su Xbox e PC (lo trovate su Amazon) sembra stare riscuotendo un buon successo.

Del resto, le prime recensioni dei fan al lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sono estremamente positive, tanto che c'è già chi vorrebbe candidarlo a GOTY 2024.

Tuttavia, alcuni giocatori più attenti potrebbero aver avuto la fortuna di ottenere il gioco gratuitamente per un breve periodo a causa di un errore di prezzo su Humble, come riportato anche da The Gamer.

Come segnalato dal noto insider Wario64, lunedì sera, nelle prime ore di martedì, il titolo è stato erroneamente listato su Humble a $0.00, invece del prezzo corretto di $69.99.

Sebbene l'errore sia stato rapidamente corretto, c’è una possibilità che alcuni utenti siano riusciti a riscattare e scaricare il gioco prima che la situazione venisse risolta.

Humble vende chiavi per Steam, il che significa che chi è riuscito a ottenere il titolo durante l’errore potrebbe teoricamente possedere una copia gratuita.

Tuttavia, i dettagli successivi condivisi da Wario64 suggeriscono che molti di questi acquisti saranno probabilmente revocati.

Il tentativo di Humble di correggere l’errore ha brevemente creato ulteriore confusione: dopo aver riportato la versione standard al prezzo corretto, l’edizione premium del gioco è stata accidentalmente ridotta a $0.00. Entrambe le versioni sono state poi rimosse temporaneamente dal catalogo.

Attualmente, l'edizione premium è nuovamente disponibile al prezzo intero, ma con un avviso che segnala la mancanza di chiavi disponibili, indicando che ne arriveranno altre presto.

Errori di questo tipo non sono rari. Nel 2023, Amazon aveva listato per errore la Nintendo Switch OLED in edizione Mario a un centesimo, mentre Microsoft aveva messo in vendita l’intera collezione di film di James Bond a soli $4.99.

In entrambi i casi, le transazioni sono state revocate, ed è probabile che lo stesso accada per chiunque abbia riscattato una copia gratuita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Per chi sperava in un affare straordinario, l’avventura con Indy (che abbiamo recensito qui) a costo zero si sarà probabilmente conclusa prima ancora di iniziare.