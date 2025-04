In The Last of Us Stagione 2 una scena chiave è stata rimossa?

Nella complessa arte di adattare un videogioco per il piccolo schermo, HBO sta percorrendo sentieri narrativi inaspettati con la seconda stagione di The Last of Us.

Il primo episodio, intitolato "Future Days", ha già sorpreso i fan del gioco (che trovate su Amazon) con una struttura temporale completamente rimaneggiata.

Sebbene l'ambientazione principale rimanga l'insediamento di Jackson, dove Joel ed Ellie hanno trovato rifugio, la narrazione incorpora già diversi flashback che nel videogioco originale apparivano molto più avanti.

Un'operazione di riorganizzazione narrativa che ha sollevato diversi interrogativi tra gli appassionati della serie, preoccupati per le potenziali omissioni di momenti chiave della trama (attenzione, da ora seguono spoiler su gioco e serie TV).

La scena finale del primo episodio ha particolarmente allarmato i fan più affezionati al materiale originale. Vediamo Joel (interpretato da Pedro Pascal) seduto sul portico posteriore della sua casa mentre suona la chitarra. Ellie (Bella Ramsey) incrocia il suo sguardo ma continua a camminare senza proferire parola.

Chi conosce The Last of Us Part II sa che, nel gioco, questo momento si sviluppa in modo completamente diverso, sfociando in una conversazione fondamentale per il rapporto tra i due protagonisti.

Alcuni temono che la serie possa sacrificare uno dei passaggi più importanti dell'intera saga, altri rimangono fiduciosi che questa scena verrà recuperata più avanti, forse come momento conclusivo della stagione o nelle future puntate.

L'approccio della produzione HBO si dimostra sorprendentemente disinvolto nel riorganizzare eventi fondamentali, sollevando interrogativi su quali altri cambiamenti potrebbero attendere gli spettatori.

A prescindere dalle preoccupazioni dei puristi, bisognerà attendere lo sviluppo della stagione per comprendere appieno la visione creativa dietro queste modifiche strutturali.

La risposta definitiva sulla sorte di questa conversazione fondamentale probabilmente arriverà solo tra diversi episodi. Nel frattempo, i nuovi episodi continueranno ad essere trasmessi su ogni settimana, alimentando dibattiti e speculazioni tra i fan della saga post-apocalittica.

E se volete saperne di più, sappiate che io ho avuto il privilegio di vedere tutta la seconda stagione in anteprima: ecco la recensione senza spoiler.