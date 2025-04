In attesa di Football Manager 26, arrivano buone notizie per FM24

L'ultima annata calcistica è stata decisamente da dimenticare per gli amanti di Football Manager, che per la prima volta dopo tanti anni hanno dovuto fare a meno di un nuovo appuntamento con il proprio simulatore manageriale preferito.

Ricordiamo infatti che dopo i precedenti rinvii, alla fine Sports Interactive ha preso la decisione di cancellare Football Manager 25, preferendo concentrarsi direttamente sul prossimo capitolo della serie.

Fortunatamente, gli utenti potranno continuare a ingannare l'attesa su Football Manager 24, anche nel caso non l'abbiano acquistato in via diretta: con un breve comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, Sports Interactive ha infatti annunciato di aver esteso la disponibilità di FM24 su tutti i principali servizi in abbonamento.

Gli utenti che hanno dunque scoperto il simulatore calcistico tramite Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon), PlayStation Plus, Apple Arcade o Netflix non dovranno dunque temere una imminente rimozione, ma potranno continuare a divertirsi con il manageriale della scorsa stagione.

L'accordo prevede che Football Manager 2024 rimanga disponibili su tutti i servizi in abbonamento citati fino all'uscita del prossimo capitolo, che presumibilmente ne prenderà il posto non appena verrà rilasciato.

Inoltre, Sports Interactive conferma che sarà possibile acquistare tutte le versioni esistenti di questo capitolo fino alla fine dell'anno: ciò sembrerebbe anticipare l'intenzione di rilasciare Football Manager 26 prima che si concluda il 2025.

Gli autori svelano che FM24 è diventato recentemente il capitolo più giocato di sempre della serie, superando 17 milioni di utenti totali: un traguardo reso possibile proprio grazie all'inclusione nei servizi in abbonamento e, sospetto, anche dal fatto che quest'anno non è uscito alcun nuovo episodio.

C'è da dire che gli utenti console potrebbero restare scoraggiati dal provare adesso questo capitolo a causa di rose e campionati non aggiornati: Sports Interactive aveva infatti deciso di non rilasciare alcun content update per concentrarsi sul lancio di FM25. E abbiamo visto tutti com'è andata a finire.

Se preferite giocare su PC, posso solo consigliarvi di sfruttare questa occasione per scaricare modifiche realizzate dalla community, giusto per "fingere" di trovarvi davvero su un nuovo capitolo e ingannare meglio l'attesa.