In vista del debutto del secondo film di Mortal Kombat, che ricordiamo essere previsto nelle sale il 24 ottobre, gli appassionati della brutale saga picchiaduro non dovranno attendere molto per poter finalmente scoprire il primo trailer ufficiale del lungometraggio.

Curiosamente non abbiamo infatti ancora visto in azione il nuovo lungometraggio, nonostante manchino pochi mesi alla sua uscita effettiva: abbiamo solo potuto vedere un'anteprima dei protagonisti attraverso qualche immagine sparsa, con pochi dettagli su cui lavorare.

Nelle scorse settimane il producer Todd Garner aveva però confermato che il primo trailer è previsto durante il mese di luglio: una finestra d'uscita confermata in queste ore con un nuovo post misterioso sui social (via ComicBook).

«Prima che finsica questo mese, ci sarà del sangue...»

In risposta a un altro utente che chiedeva più dettagli sull'uscita del trailer di Mortal Kombat 2, ha nuovamente ribadito che «tutto verrà svelato» prima della fine di luglio, di fatto confermando che si riferiva proprio all'uscita del primo filmato ufficiale.

La saga videoludica di Mortal Kombat sta attraversando un momento difficile, dopo che Warner Bros. e NetherRealm hanno interrotto gli aggiornamenti dell'ultimo capitolo (che trovate su Amazon) dopo appena due stagioni, motivo per il quale il film potrebbe arrivare al momento giusto per riaccendere l'entusiasmo per la saga.

Ricordiamo che nel secondo capitolo cinematografico vedremo l'esordio di personaggi come Johnny Cage, Kitana e Shao Kahn, solo per citarne alcuni: nomi che da soli potrebbero entusiasmare i fan storici della saga.

Ovviamente seguiremo con estrema attenzione gli ultimi aggiornamenti e vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito, sperando non si debba necessariamente attendere l'ultima settimana di luglio.

Lo sceneggiatore del film ha commentato Mortal Kombat 2 con non poco entusiasmo, paragonando le reazioni di chi ha potuto osservare il test screening con quelle viste in Avengers Endgame. Probabilmente ha esagerato un po', ma di sicuro sta aumentando la curiosità degli appassionati.