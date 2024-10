Il supporto di Windows 10 durerà fino al 2025

Stando a un documento pubblicato da Microsoft, Windows 10 sarà supportato fino al 2025, rivelando così la programmazione di un supporto decennale per il nuovo sistema operativo. Il documento in questione specifica come il supporto mainstream durerà fino al 14 ottobre 2020 mentre quello esteso giungerà fino al 14 ottobre 2025. Queste le scadenze del supporto che Microsoft offrirà per i prossimi due anni agli utenti che dovessero decidere di non passare a Windows 10:Windows Vista (17 aprile 2017)Windows 7 (14 gennaio 2020)Windows 8 (10 gennaio 2023)