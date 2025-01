Il successo di Marvel Rivals ha "danneggiato" un altro gioco

L’arrivo di Marvel Rivals ha scosso il panorama dei giochi live-service, rivelandosi un fenomeno capace di mantenere i giocatori più a lungo rispetto ad altri titoli del genere.

Il suo impatto è stato così forte che Overwatch 2 (il primo lo trovate su Amazon) ha visto una drastica riduzione della propria base utenti, con un calo di quasi il 40% da quando il nuovo hero shooter di Marvel è arrivato sul mercato.

Lanciato con numeri impressionanti, Marvel Rivals non solo ha mantenuto un'alta affluenza di giocatori, ma è riuscito addirittura a superare i propri record dopo l’uscita della prima stagione.

Dati raccolti da SteamDB (via The Gamer) mostrano chiaramente il declino di Overwatch 2 da quando Marvel Rivals è entrato in scena.

Nel trimestre precedente al lancio del titolo Marvel (settembre-dicembre 2023), il gioco Blizzard registrava una media di 33.738 giocatori attivi. Tuttavia, nelle sette settimane successive, questa cifra è scesa a 20.565, segnando una riduzione del 39%.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, la media mensile di giocatori attivi su Overwatch 2 nei mesi precedenti era abbastanza stabile:

Settembre - Ottobre: 34.813

Ottobre - Novembre: 34.107

Novembre - Dicembre: 32.268

Dati che mostrano una flessione fisiologica, ma nulla di paragonabile al crollo avvenuto dopo l’arrivo di Marvel Rivals.

La competizione tra live-service è inoltre spietata, e il caso di Marvel Rivals vs Overwatch 2 ne è l'ennesima dimostrazione.

Il gioco Blizzard non è riuscito a reinventarsi nel modo giusto, mentre Marvel Rivals ha intercettato il desiderio di novità senza tradire il concetto di hero shooter.

Certo, il calo di Overwatch 2 non è interamente attribuibile a Marvel Rivals—le sue problematiche interne erano evidenti da tempo—ma è chiaro che il nuovo titolo ha dato il colpo di grazia, com'era intuibile sin dall'inizio dopotutto.

Ora la domanda è: Blizzard saprà reagire o assisteremo al tramonto definitivo di Overwatch 2? Al momento non so rispondere a questo quesito, ma la strada è sicuramente in salita.