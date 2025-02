Il rinvio di Fable al 2026 potrebbe essere un'ottima notizia per i fan su PS5

Alla fine Fable potrebbe essere lanciato su PlayStation 5 in contemporanea alle versioni Xbox Series X|S e PC nel 2026, proprio grazie al rinvio improvviso delle ultime ore.

Inizialmente previsto per il 2025 su Xbox e PC, l'action RPG è stato posticipato al prossimo anno in via ufficiale, al fine di perfezionare al meglio i progressi e dare a Playground Games tutto il tempo di realizzare un titolo all'altezza delle aspettative.

Ma a quanto pare il ritardo potrebbe consentire agli sviluppatori di avere già pronta una versione PS5 fin dal giorno del suo debutto sul mercato.

Secondo quanto svelato dall'insider NateDrake sul forum ResetEra (via Twisted Voxel), una versione PlayStation 5 di Fable sarebbe già stata prevista per il 2026 nei piani interni di Microsoft.

Una notizia che, se confermata, non dovrebbe essere particolarmente sorprendente, considerando che proprio di recente Microsoft è tornata a parlare con entusiasmo dei suoi piani per i lanci multipiattaforma.

Di conseguenza, secondo la teoria dell'insider, ora potrebbe essere sempre più probabile un lancio simultaneo di Fable su tutte le principali piattaforme, considerando che la versione PS5 sarebbe già in sviluppo.

Ci tengo a sottolineare che lo stesso NateDrake ha sottolineato che si tratta solo di una sua teoria personale per giustificare il rinvio, pur ribadendo che una versione PS5 sarebbe davvero in sviluppo: un rinvio al 2026 servirebbe dunque, oltre a perfezionare ulteriormente il gioco, a garantire un day-one multipiattaforma.

Resta da capire se sarà davvero questa la strategia di Xbox: sebbene si sia aperta sempre di più ai lanci su PS5, Microsoft ha deciso di valutare sempre caso per caso quando lanciare un titolo in versione multipiattaforma, se farlo fin dal lancio o attendere qualche mese.

Una mossa sbagliata potrebbe infatti non portare ai risultati desiderati, soprattutto per quanto riguarda la crescita degli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Per esempio, per Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stata annunciata fin da subito la release multipiattaforma, avvertendo i fan PS5 che potranno acquistarlo solo nelle prossime settimane, mentre Doom The Dark Ages verrà reso disponibile fin dal lancio su richiesta della stessa id Software.

Ora toccherà capire quale sarà il destino di Fable: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, pur invitandovi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.