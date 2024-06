Perché Doom: The Dark Ages esce anche su PS5? Risponde Xbox

Uno degli annunci più entusiasmanti dell'ultimo Xbox Games Showcase è stato sicuramente Doom: The Dark Ages, il nuovo capitolo dell'adrenalinica saga sparatutto in prima persona che sembra ancora più violento ed entusiasmante del solito.

Dopo averne svelato il gameplay trailer ufficiale, Xbox e id Software hanno confermato che non si tratta di un sequel di Eternal, ma di un prequel del capitolo uscito nel 2016 (lo trovate incluso nella Slayers Collection, disponibile su Amazon).

Advertisement

Inoltre, è arrivata anche una conferma inaspettata, trattandosi di una produzione Xbox Game Studios: non si tratta di un'esclusiva Xbox, ma sarà disponibile anche su PS5 fin dal lancio.

Una scelta che ovviamente farà felici tutti i fan della saga su console PlayStation, ma come mai Xbox ha deciso di non rendere il nuovo capitolo un'esclusiva?

In un'intervista rilasciata a IGN US in occasione dell'IGN Live, Phil Spencer spiega che la decisione — almeno in parte — è arrivata grazie a una richiesta del team di sviluppo id Software, che desiderava che la saga sparatutto in prima persona restasse disponibile per tutti i giocatori.

La decisione è stata poi immediatamente approvata dallo stesso Spencer, che l'ha ritenuta la scelta più corretta da prendere per il franchise:

«Doom è sicuramente uno di quei franchise che ha una storia su tantissime piattaforme. È un franchise che ritengo che tutti meritino di giocare. Quando un paio di anni fa mi sono trovato in un meeting con Marty [Stratton, studio director di id Software, ndr] gli ho chiesto che cosa volesse fare e lui mi ha risposto che voleva venderlo su tutte le piattaforme. È stato semplice».

Sembra dunque che buona parte del merito per il lancio multipiattaforma di Doom The Dark Ages sia stato merito del team di sviluppo, che nonostante la loro appartenenza agli Xbox Game Studios non era pronto a rinunciare a uno dei fattori chiave del successo della saga: l'uscita su quante più piattaforme possibili.

Che giochiate su PS5, Xbox Series X|S o PC, tutti voi potrete dunque scoprire la nuova brutale carneficina infernale dello Slayer, anche se sarà necessario attendere il 2025.

Ricordiamo che Doom The Dark Ages è ovviamente solo uno dei tantissimi giochi svelati durante l'Xbox Games Showcase: li trovate tutti nel nostro recap dedicato.

Se invece siete interessati a scoprire solo i giochi gratis al day-one su Xbox Game Pass, tra i quali è incluso proprio il nuovo Doom, vi lasciamo al relativo articolo sulle nostre pagine.