Il Resident Evil di George A. Romero sta per "risorgere"

Uncork'd Entertainment si prepara a rilasciare un documentario che promette di gettare luce su un progetto tanto ambizioso quanto sfortunato: l’adattamento cinematografico di Resident Evil firmato George A. Romero.

Il leggendario regista, soprannominato “Il padre dei film sui zombie”, è celebre per aver ridefinito il genere horror con pellicole iconiche come La notte dei morti viventi (1968), Zombi (1978) e Il giorno degli zombi (1985).

Ora, la sua mancata versione di Resident Evil (serie che trovate su Amazon) tornerà al centro dell’attenzione grazie a un documentario che ne racconta retroscena, aspirazioni e ostacoli (via Game Rant).

Diretto e co-scritto da Brandon Salisbury, il documentario analizzerà gli eventi che portarono Constantin Film a scegliere Romero per adattare la popolare serie di videogiochi nel 1998, solo per poi abbandonare il progetto a favore di Paul W.S. Anderson, il regista dietro il film del 2002 con Milla Jovovich.

La pellicola di Romero, pur basata sull’universo di Resident Evil, venne criticata da Yoshiki Okamoto, produttore di Capcom, per essersi allontanata troppo dal videogioco originale del 1996.

Archiviata troppo presto, la sceneggiatura di Romero non vide mai la luce, lasciando però un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

L’uomo che aveva ispirato l’intero sottogenere zombie si trovò a osservare da spettatore il successo del film che lui stesso aveva sperato di dirigere.

Il documentario includerà filmati d’archivio e interviste con chi ha lavorato al progetto, cercando di offrire una visione completa dell’eredità culturale di Romero e del suo legame con Resident Evil.

Già nel 1997, Capcom aveva coinvolto il regista per dirigere un trailer live-action del secondo capitolo della serie, riconoscendone l’influenza sul franchise.

Keith Leopard, presidente di Uncork’d Entertainment, ha descritto il progetto come un omaggio alla visione incredibile di Romero e al potere di narrazione che avrebbe potuto essere.

Il documentario sarà disponibile in formato digitale e on-demand negli Stati Uniti dal 7 gennaio 2025. Una data per il rilascio internazionale non è ancora stata annunciata, ma i fan di Romero e di Resident Evil farebbero bene a segnare il calendario.

