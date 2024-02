A Street Fighter 6 servono aggiornamenti, ma non arriveranno presto

Dopo il lancio strepitoso di Street Fighter 6, Capcom si è un po' adagiata sugli allori soprattutto per quanto riguarda gli interventi sul gioco che, nonostante le richieste della community, non sono arrivati.

Il picchiaduro dei record di Capcom (ritornato anche in edizione speciale su Amazon) non ha mancato di fornire nuovi contenuti ai suoi fan, in ogni caso.

Dopo Rashid ed Aki, Capcom ha svelato di recente il nuovo lottatore altrettanto atteso, con il classico trailer di gameplay che ci mostra le potenzialità di Ed in attesa della sua uscita prevista per febbraio, ma senza una data precisa.

Con l'arrivo della prima Capcom Cup di Street Fighter 6 i fan speravano di avere delle novità importanti, tra bilanciamento e magari l'uscita di Ed subito dopo il torneo.

La casa nipponica ha effettivamente utilizzato spesso questa occasione per gli annunci più importanti dei precedenti episodi della saga, ma per il sesto capitolo non sarà così.

Qualche ora fa, infatti, Capcom ha spiegato che non ci sarà nessun annuncio all'evento competitivo:

Complimentandosi con i primi partecipanti alla Capcom Cup di Street Fighter 6, Capcom ha voluto mettere le mani avanti e spiegare che non ci saranno annunci relativi né al gameplay, né a nuovi contenuti da inserire nel titolo.

Questo significa che i fan dovranno attendere ancora per avere delle novità riguardanti il bilanciamento del gioco, così come per l'arrivo di Ed e l'eventuale reveal di Akuma, l'ultimo personaggio che farà parte della prima tornata di contenuti aggiuntivi della prima stagione del pass.

È un vero peccato perché Street Fighter 6 è stato un grande successo per Capcom, e la speranza è che non possa perdere il momentum positivo proprio adesso. Soprattutto adesso che Tekken 8 ha fatto il suo trionfale ingresso sul mercato, andando ad insidiare la posizione del titolo di Capcom come picchiaduro di riferimento.