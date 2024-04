Il record di GTA 6 è stato distrutto da... Discord

Se eravate curiosi di scoprire cosa sarebbe riuscito a distruggere il trailer da record di GTA 6, probabilmente nessuno di voi si sarebbe mai potuto immaginare che a riuscire in quest'impresa sarebbe stato Discord, a causa di un bizzarro bug in occasione del suo pesce d'aprile.

Come ormai ben saprete, il sequel di GTA V (che trovate invece su Amazon) ha sbaragliato ogni possibile record su YouTube in merito alle visualizzazioni video, diventando addirittura il gioco più visto di sempre sulla piattaforma con un semplice reveal trailer.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il reveal trailer di GTA 6 ha attualmente oltre 183 milioni di visualizzazioni, senza tenere conto di eventuali reupload o video di reazioni caricati da altri content creator.

Il pesce d'aprile di Discord, la popolare chat di messagistica per i videogiocatori che ha introdotto temporaneamente le lootbox, ha invece raggiunto... oltre 1 miliardo e 407 milioni di visualizzazioni. E, nonostante la data di pubblicazione, questo non è uno scherzo.

Ma com'è stato possibile frantumare un record del genere in così poco tempo e con questi numeri, per quello che non sembra essere poi un reveal così "interessante"?

Come svelato da Marvin Witt, noto dataminer di Discord, pare che gli autori dell'app abbiano implementato per errore un vero e proprio "viewbot": utilizzando l'applicazione, tutti gli utenti mandavano costantemente in loop il video su YouTube, consumando risorse sul computer e generando visualizzazioni per il filmato (via IGN US).

Un errore che sembrerebbe essere stato confermato dallo stesso staff, che si è limitato a commentare su X con un semplice "oops". Una reazione decisamente appropriata all'aver distrutto record su record implementando viewbot accidentali.

Considerando che non sembra essersi trattato di un record "genuino", ma che allo stesso tempo solo per quello che pare essere un incidente, sarà interessante capire quale sarà la risposta di YouTube nelle prossime ore.

E chissà che questo non possa motivare Rockstar Games maggiormente nel tentare di distruggere anche questo traguardo con GTA 6, senza l'aiuto di nessuno.

A tal proposito, sembra che non ci sia alcun rinvio in vista per il prossimo attesissimo titolo Rockstar, nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane.