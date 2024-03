Il prossimo Assassin's Creed a quanto pare sarà rinviato

Ubisoft è al lavoro sul prossimo capitolo mobile della saga degli assassini, il quale sarà Assassin's Creed Jade.

Lasciando da parte Mirage, che trovate su Amazon, questo nuovo episodio punta a rievocare atmosfere orientaleggianti.

Dopo averne confermato ufficialmente lo sviluppo, Ubisoft non ha rilasciato altre informazioni su Jade.

Secondo quanto riferito anche da GameSpot, il prossimo titolo mobile della serie Assassin's Creed di Ubisoft a quanto pare uscirà in ritardo.

Secondo Reuters, il gioco avrebbe dovuto essere pubblicato per iOS e Android quest'anno, ma è stato rinviato al 2025.

Assassin's Creed Jade è stato co-sviluppato da Level Infinite e il ritardo sarebbe dovuto al cambiamento della strategia mobile della società madre, Tencent.

L'azienda vuole infatti ora concentrarsi maggiormente su progetti piccoli e facili da giocare piuttosto che su grandi franchise di aziende straniere.

Jade avrebbe tutto ciò che ci si aspetta da un capitolo di Assassin's Creed, con sequenze che coinvolgono lo stealth, il parkour e l'azione a tutto campo.

Il gioco è ambientato nell'antica Cina e rappresenta il secondo gioco dedicato al franchise di Assassin's Creed in Oriente dopo Assassin's Creed Chronicles: China.

Ricordiamo anche che di recente Tencent è diventata uno sviluppatore davvero prolifico nello spazio mobile.

Secondo quanto riferito, al momento è in fase di sviluppo un gioco per cellulari dedicato a Elden Ring, ma a quanto pare ci vorrà ancora un po' prima di poterlo vedere.

Un altro gioco mobile di Nier sarebbe stato cancellato perché Tencent non è riuscita a trovare un modo per monetizzarlo. Il titolo in questione è stato sviluppato per due anni prima che Tencent decidesse di smettere di lavorarci.

Al momento sono comunque in lavorazione diversi altri giochi di Assassin's Creed, tra cui Assassin's Creed Codename Red (di cui vi abbiamo reso noto le novità pochi giorni fa) e Codename Hexe.