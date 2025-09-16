La settimana di Xbox Game Pass si apre con il debutto di un titolo molto atteso dagli amanti delle simulazioni: RoadCraft è finalmente disponibile da oggi, 16 settembre 2025, per Xbox Series X|S e tramite Cloud Gaming.

L’accesso è garantito sia agli abbonati di Game Pass Ultimate sia a quelli di Game Pass Standard, confermando la volontà di Microsoft di spingere questo gioco verso un pubblico più ampio possibile.

RoadCraft non è solo un titolo di costruzione, ma una vera e propria esperienza gestionale in cui il giocatore veste i panni di un’azienda specializzata nel ripristino delle infrastrutture dopo calamità naturali.

Lo scopo? Riportare in vita un territorio devastato mettendo in moto una complessa macchina logistica: liberare strade, riparare ponti, sostituire attrezzature danneggiate, costruire nuove linee di rifornimento e far ripartire l’economia locale. Tutto questo a bordo di una flotta di oltre quaranta veicoli da cantiere autentici, perfettamente riprodotti.

Prodotto in caricamento

Uno dei punti di forza del gioco è il nuovo motore fisico sviluppato da Saber Interactive, lo stesso team dietro i successi MudRunner e SnowRunner. Qui il livello di simulazione è portato a un nuovo standard: ogni oggetto ha massa, volume e interagisce in modo realistico con il mondo di gioco.

Sabbia, legno, asfalto e altri materiali non sono solo texture, ma elementi da spostare, modellare e combinare per ricostruire il terreno e facilitare il passaggio dei mezzi pesanti. Il risultato è un gameplay che unisce soddisfazione tattile, gestione del tempo e sfida strategica, soprattutto in modalità cooperativa.

Per chi ha già provato RoadCraft in passato, ci sono buone notizie: il gioco ha ricevuto di recente importanti aggiornamenti, sia gratuiti che a pagamento, che hanno introdotto nuovi scenari e funzionalità. Vale quindi la pena tornare in cantiere e sperimentare le novità introdotte dal team di sviluppo.

Insomma, RoadCraft rappresenta uno di quei titoli che difficilmente diventano virali, ma che conquistano nel lungo periodo. È lento, metodico, eppure stranamente appagante. Se amate MudRunner o SnowRunner, questa è una chiamata alle armi: indossate il casco virtuale e preparatevi a ricostruire il mondo, un ponte alla volta.