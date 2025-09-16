Sony ha ufficialmente rilasciato le novità di settembre 2025 per PlayStation Plus, confermando un aggiornamento del catalogo che farà felici soprattutto i nostalgici.

A partire dal 16 settembre, gli abbonati ai piani Extra e Premium potranno mettere le mani su una lineup di titoli che mescola produzioni recenti e grandi ritorni dal passato, con un occhio di riguardo per i giochi che hanno fatto la storia del marchio PlayStation.

Il pezzo retrò dell’offerta è Legacy of Kain: Defiance, l’action-adventure targato Crystal Dynamics originariamente uscito su PS2 nel 2003. Per la prima volta, il titolo sarà giocabile su PS4 e PS5 grazie alla sezione Classics inclusa nel piano Premium, permettendo sia ai veterani della serie di rivivere le atmosfere cupe di Nosgoth, sia ai nuovi utenti di scoprire uno dei capitoli più amati della saga.

In Defiance i giocatori vivranno una storia divisa tra due protagonisti leggendari, Kain e Raziel, in una trama intrisa di magia, intrighi e vendetta personale.

L’aggiornamento di settembre non si limita però al ritorno di Defiance. Il catalogo Extra/Premium si arricchisce anche di titoli molto attesi come WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell, Fate/Samurai Remnant, Crow Country, The Invincible e Conscript. Un mix che dimostra la volontà di Sony di mantenere il servizio competitivo, coprendo generi diversi e offrendo contenuti per tutti i gusti.

L’inclusione di un gioco storico come Legacy of Kain: Defiance segna un ulteriore passo verso la valorizzazione del catalogo classico, un aspetto che sta diventando sempre più centrale per PS Plus Premium. Con la generazione PS5 ormai al centro delle strategie di Sony, questi annunci rappresentano un ponte ideale tra il passato e il futuro del gaming su console.

Se siete abbonati a PS Plus, il 16 settembre sarà il momento perfetto per tornare a impugnare la spada di Kain e immergersi nelle atmosfere gotiche di Nosgoth, in attesa delle prossime sorprese che Sony ha in serbo per l’autunno.