Scaricato immediatamente!

Un capolavoro unico della saga, le atmosfere di LOKD sono assolutamente uniche, non le ho mai ritrovate in nussun altro gioco, il gameplay e combat system da adorare (telecamera a parte), inoltre il doppiaggio italiano è a livelli spaventosamente impressionanti, credo che nessun altro gioco abbia raggiunto una epicità di dizione e mood irraggiungibili, le voci di Kain doppiato da Alberto Olivero, Raziel Luca Sandri sono da brividi lungo la schiena. Unica nota dolente nessuna versione fisica di questo capolavoro, incrocio le dita chissà in futuro una bella REMASTER, e perchè no REMAKE? Speriamo ...

Ah, inoltre, se premete START (PS5) quando iniziate a giocare, trovate tutte le impostazioni "NEXT GEN", perchè ad inizio partita mi sono spaventato che nel menù principale ci fossero solo le vecchie impostazioni per PS2 senza nessuna opzione di miglioria, e potete scegliere tra NTSC version e PAL version tra cui il fantastico doppiaggio madrelingua!

Ad maiora!
