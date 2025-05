MultiVersus, il picchiaduro crossover sviluppato da Player First Games e pubblicato da Warner Bros. Games, chiude ufficialmente oggi i suoi server online, segnando la fine di un’avventura durata meno di un anno dalla release definitiva.

A partire dalle ore 18:00 italiane di oggi, i server online del gioco verranno spenti definitivamente e il titolo sarà rimosso dagli store digitali, tra cui PlayStation Store, Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store.

La chiusura comporta l’impossibilità di accedere alle modalità multigiocatore, ma non sancisce la fine totale del gioco.

Si potrà infatti ancora giocare offline, ma con una condizione. Come specificato da Warner Bros. Games in una nota ufficiale, sarà comunque possibile continuare a giocare non collegati online — a patto di aver effettuato almeno un accesso tra il 4 febbraio 2025 e oggi.

«Dopo aver effettuato il login, verrà creato automaticamente un file di salvataggio locale collegato al vostro account PlayStation Network, Microsoft Store, Steam o Epic Games Store, che vi permetterà di giocare offline mantenendo tutti i contenuti sbloccati o acquistati.»

Una magra consolazione per chi aveva investito tempo (e soldi) nel titolo, ma che permette almeno di preservare parte dell’esperienza.

La decisione di chiudere i server ha scatenato una forte reazione da parte della community, con alcuni utenti che hanno superato i limiti del rispetto, arrivando ad attaccare pubblicamente il team di sviluppo.

Il game director Tony Huynh è intervenuto sui social per condannare fermamente gli insulti, dichiarando che «alcune persone hanno superato il limite».

MultiVersus aveva esordito in Early Access nel luglio 2022, raccogliendo fin da subito un certo entusiasmo grazie a un cast ricco e variegato che univa personaggi del mondo di Game of Thrones, Looney Tunes, Scooby-Doo e altri franchise di Warner Bros., inclusi quelli di Batman.

Il gioco proponeva una struttura live service con aggiornamenti costanti, nuovi personaggi, arene e modifiche al bilanciamento. Tuttavia, la Season 5 è stata l’ultima: oggi, con la chiusura dei server, cala il sipario su un titolo che, seppur promettente, non è riuscito a costruire una base solida e duratura.

MultiVersus si congeda con 35 personaggi giocabili, tra cui le ultime aggiunte Lola Bunny e Aquaman, ma anche con un senso di occasione mancata per un brawler che, almeno nelle intenzioni, puntava a competere con giganti del genere come Super Smash Bros. (che trovate su Amazon).