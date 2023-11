Il papà di The Witcher non è un fan dei videogiochi: «Non intendo giocarli»

I videogiochi di The Witcher, in particolar modo il terzo capitolo, sono produzioni che hanno reso CD Projekt uno degli studi di maggior successo al mondo, ma che inevitabilmente hanno anche portato notevole prestigio al brand, portando all'attenzione di molti fan anche i libri originali scritti da Andrzej Sapkowski.

Le produzioni videoludiche come The Witcher 3 (che trovate su Amazon) hanno semplicemente voluto proseguire la storia di Geralt, traendo ispirazione da quanto già narrato dall'autore polacco ma proponendo allo stesso tempo una storia coinvolgente.

Ma se vi domandavate cosa pensasse l'autore vero e proprio sui videogiochi... non c'è alcuna reale opinione al riguardo. Perché Sapkowski ha ammesso di non averli mai giocati, né di avere alcuna intenzione di farlo.

In un'intervista durante il Comic Con di Vienna (via GamesRadar+), lo scrittore ha infatti sottolineato di non aver mai giocato con un videogioco in vita sua, nemmeno quelli di The Witcher, e che non ha alcuna intenzione di provarli nemmeno una volta:

«Mai. Non ho tempo per questo, e per me non è intrattenimento. No. No, fin da quando sono comparsi sul mercato non li ho mai giocati, mai. E non intendo giocarli».

Parole indubbiamente dure, considerando che è anche grazie ai videogiochi che la saga letteraria è diventata così famosa in tutto il mondo, ma del resto è anche coerente con il suo pensiero: già in passato l'autore aveva infatti ammesso di non essere un fan del medium e di ritenere "strano" vedere le sue opere prendere vita in questo formato.

Se non altro, non è arrivata alcuna reale critica a CD Projekt, ma solo una constatazione di come i videogiochi, semplicemente, non facciano per lui.

Diverso invece il discorso per la serie TV di Netflix, il cui intento dovrebbe essere adattare i romanzi sul piccolo schermo. Dovrebbe, appunto, viste le crescenti differenze, constatate dallo stesso Sapkowski che ha ammesso come la produzione non abbia mai voluto ascoltare la sua opinione.

A tal proposito, vale la pena di sottolineare che sta per uscire un nuovo romanzo di The Witcher: l'autore ha già svelato quando potremo aspettarci di leggerlo.