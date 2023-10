Il papà di Resident Evil è pronto per tornare al lavoro

Bethesda ha annunciato tempo fa che Shinji Mikami, l'autore di videogiochi noto soprattutto per aver creato Resident Evil, ha deciso di lasciare lo studio Tango Gameworks dopo ben 12 anni.

Mikami ha dato il suo importante contributo a molte delle produzioni dello studio, come la saga The Evil Within, Ghostwire Tokyo e, più di recente, a Hi-Fi Rush (lo trovate su Game Pass, disponibile ).

Si è trattato inevitabilmente di un brutto colpo per i fan, i quali non hanno mai smesso di lodare i lavori di Mikami-san.

Ora, però, come riportato anche da VGC, sembra che per il buon Shinji sia arrivato il momento di rimettersi al lavoro.

Shinji Mikami sembra pronto a tornare allo sviluppo di videogiochi dopo la scadenza della clausola di non concorrenza.

Now that I've broken the spell of non-competition on myself, I guess I should get to work. — 三上 真司 (@shinji_mikami) October 12, 2023

«Ora che ho rotto l'incantesimo di non concorrenza su me stesso, credo che dovrei mettermi al lavoro», ha twittato l'autore giovedì 12 ottobre.

A febbraio era stato confermato che Mikami avrebbe lasciato Tango Gameworks, lo studio dietro The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, che ha fondato nel 2010 prima di venderlo a Bethesda.

Mikami è conosciuto soprattutto per il suo periodo alla Capcom, dove ha diretto il primo Resident Evil, il suo remake per GameCube del 2002 e Resident Evil 4, oltre ad altri titoli.

Ha inoltre diretto Vanquish per PlatinumGames e prodotto Shadows of the Damned per Grasshopper Manufacture.

Nel 2020, Mikami ha dichiarato di voler dirigere un altro progetto videoludico prima di ritirarsi, aggiungendo che le idee non gli mancano e non si limitano al genere horror.

Curiosamente, il director aveva però ammesso che non è Resident Evil 4 il suo "gioco migliore", ma un'altra produzione uscita grazie anche al contributo di Hideki Kamiya: stiamo parlando di God Hand, action a scorrimento dell'era PS2.

Nel corso di una nostra intervista esclusiva a Tango Gameworks, lo studio ci aveva rivelato che Mikami stava lavorando a un gioco «sorprendente» che i fan non si sarebbero mai aspettati.

Quella produzione, come è ormai noto, si è rivelata essere Hi-Fi Rush: un piccolo gioiello che rappresenta anche un'ottima vetrina pubblicitaria per Xbox Game Pass, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.