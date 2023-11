Il papà di Bayonetta non lavorerà mai con Kojima: «Non è come Dragon Ball»

Dopo la sua clamorosa uscita di scena da PlatinumGames, Hideki Kamiya, il leggendario creatore di saghe come Bayonetta e Okami, ha ormai molto più tempo libero che ha deciso di dedicare per rispondere ad alcune delle più grandi curiosità dei fan.

L'autore è arrivato a concludere la trilogia di Cereza e a supportare l'intrigante spin-off Bayonetta Origins, ma dopo il suo addio allo studio che aveva contribuito a fondare non avrà più nulla a che fare con la saga.

La celebre saga action dovrebbe però continuare anche senza il supporto del suo creatore, il che ha fatto immaginare ai fan quali potrebbero essere le collaborazioni più interessanti per il futuro.

Ovviamente, il primo pensiero della community è andato subito su altre due grandi leggende del gaming: ci riferiamo a Hideo Kojima e Yoko Taro, con i quali PlatinumGames aveva già avviato partnership per Metal Gear Rising Revengeance e NieR Automata (lo trovate su Amazon), entrambi particolarmente apprezzati per il loro gameplay.

Tuttavia, se speravate di poter vedere nuove collaborazioni tra questi autori — o il sequel di Metal Gear Rising che i giocatori meriterebbero — dovrete purtroppo accettare la dura realtà dei fatti: in un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Hideki Kamiya ha spiegato senza peli sulla lingua perché queste collaborazioni con autori così geniali non potrebbero mai funzionare (via PC Gamer):

«Sentite, sarebbe un DISASTRO! Non è come Dragon Ball, in cui Goku può fondersi con altri personaggi: due persone con personalità e ideali totalmente differenti si scontrerebbero. Sarebbe impossibile fare uscire un gioco decente da qualcosa del genere».

A quanto pare Hideki Kamiya ha ricevuto spesso questo genere di domande, al punto da aver fatto notare — scherzosamente — di essere esasperato da queste richieste:

«Perché è così difficile farlo capire alle persone? C'è un detto giapponese, forse un proverbio? "Troppi capitani guideranno una nave su una montagna"...quindi dovrebbe esserci solo UN CAPITANO».

Insomma, non si può dire che il papà di Bayonetta non sia stato abbastanza chiaro sul merito: game director con personalità così forti rischierebbero di scontrarsi l'uno contro l'altro, portando a un prodotto che rischierebbe di non piacere a nessuno.

Niente dream team tra Hideki Kamiya e Hideo Kojima, insomma: i fan che ci speravano dovranno necessariamente farsene una ragione.

Ma quindi a cosa lavorerà il papà di Bayonetta in futuro? Questo ancora non lo sappiamo, ma il leggendario game director ha promesso ai fan che non li deluderà, continuando a creare videogiochi per passione.