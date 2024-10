Il nuovo trailer della serie TV Amazon è una lettera d'amore a un grande classico

Il nuovo teaser trailer di Secret Level ha risvegliato la nostalgia dei fan di Unreal Tournament ricreando l’iconico intro del celebre sparatutto del 1999 in una veste moderna e spettacolare.

Annunciata durante la presentazione della Opening Night Live della Gamescom di quest'anno, si tratta di una nuova “serie antologica animata per adulti” che presenta storie originali ambientate nei mondi di varie serie di videogiochi.

Il nuovo video, svelato all’Unreal Fest 2024 (via GamesRadar), mostra paesaggi futuristici al neon e un gigantesco stadio, mentre la voce narrante riprende l’idea originale del gioco: deathmatch senza regole autorizzati dal Nuovo Governo della Terra.

Creato da Tim Miller, la serie antologica di Amazon Prime Video includerà omaggi ad altri classici come Armored Core e Mega Man.

Il debutto è fissato per il 10 dicembre, e il progetto promette di trasformare in chiave cinematografica alcuni dei giochi più iconici della storia.

L’apertura con Unreal Tournament è un chiaro tributo all’impatto che il titolo ha avuto sulla cultura gaming di fine anni ’90.

La scelta di modernizzare la sua intro è un richiamo potente per i fan di vecchia data, mentre i dettagli visivi rinnovati puntano a catturare anche il pubblico contemporaneo.

In particolare, le ambientazioni futuristiche, le folle in delirio e lo stadio destinato ai combattimenti riportano immediatamente alla memoria l’adrenalina e l’azione frenetica che contraddistinguono il franchise.

L’idea di portare sul piccolo schermo classici videoludici attraverso una serie antologica è in linea con la crescente tendenza delle trasposizioni di giochi in altri media, che sta conquistando un sempre più ampio numero di spettatori (anche se non sempre i progetti arrivano a concretizzarsi, come nel caso di alcuni show sulle IP Blizzard).

Avete letto anche che l'episodio dedicato a Concord rimarrà nella line-up di Secret Level e sarà ancora presente quando la serie arriverà su Prime Video il 10 dicembre?