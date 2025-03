Suikoden Star Leap è il nuovo capitolo della saga: sarà disponibile gratis

Nella scorsa nottata si è svolto l'evento organizzato da Konami dedicato interamente alla saga di Suikoden: come previsto ci sono stati diversi annunci interessanti per la serie, incluso il primo nuovo capitolo ufficiale.

Prima di farvi prendere dall'entusiasmo, è importante sottolineare fin da subito che sarà un gioco distribuito esclusivamente su dispositivi mobile come free-to-play, anche se viene considerato come canonico all'interno della saga.

Come segnalato da Noisy Pixel, Konami ha infatti svelato ufficialmente Suikoden Star Leap, nuovo gioco attualmente in sviluppo esclusivamente per smartphone Android e iOS.

Lo stile grafico del gioco sarà molto simile a quello adottato per le imminenti rimasterizzazioni dei primi due capitoli (che potete prenotare su Amazon), ovvero pixel art in 2D per i personaggi su sfondi in 3D.

Konami ha confermato che il team di sviluppo sta lavorando a Suikoden Star Leap «con la stessa passione per un gioco su console», provando a rassicurare i fan sulla bontà del titolo free-to-play: se volete vederlo in azione, vi allegheremo di seguito il primo teaser trailer ufficiale.

Sono stati confermati ben 108 nuovi personaggi, incluso l'eroe protagonista, con cui potremo allearci nel corso della storia principale. Ci saranno anche i personaggi più amati dei precedenti videogiochi come bonus, oltre a una colonna sonora con quasi 150 tracce musicale e un doppiaggio per tutta la narrazione.

Trattandosi di un free-to-play sono stati confermati anche eventi e meccaniche gacha, anche se il tutto viene descritto come aggiunte e non necessarie per godersi Suikoden Star Leap: solo il tempo ci dirà se questa promessa sarà effettivamente mantenuta.

A quanto pare, la narrazione fungerà sia da prologo che da epilogo per i precedenti capitoli della serie, grazie a nuove prospettive per scene già familiari per gli appassionati della serie.

Come altre novità dall'evento streaming, segnaliamo che è stato annunciato anche un adattamento manga di Suikoden e un anime ispirato a Suikoden II: sarà il primo progetto a cui lavorarà lo studio Konami Animation.

Chi sperava in un nuovo videogioco su console resterà inevitabilmente deluso, ma i piani per il capitolo mobile sono sicuramente molto ambiziosi: attualmente Suikoden Star Leap non ha ancora una data ufficiale, ma vi terremo aggiornati nel caso arrivino ulteriori novità per la release globale.