Dopo oltre due decenni di assenza dalle piattaforme digitali per PC, Splinter Cell: Pandora Tomorrow fa il suo debutto su Steam. Il secondo capitolo della saga stealth di Ubisoft, pubblicato originariamente nel 2004, rappresenta un ritorno inaspettato per un titolo che aveva praticamente scomparso dalla circolazione digitale. L'arrivo sulla piattaforma Valve coincide con un'offerta promozionale che porta il prezzo a soli 5,99 euro fino al 28 ottobre, una cifra decisamente accessibile per chi voglia riscoprire le avventure dell'agente Sam Fisher.

La serie Splinter Cell, ispirata ai romanzi di spionaggio di Tom Clancy, ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel panorama videoludico, con titoli che occupavano un posto d'onore negli scaffali dei negozi specializzati. Il franchise è rimasto però silente da tempo, senza nuovi capitoli all'orizzonte, rendendo questa riedizione un'opportunità per i nostalgici e per chi non ha mai avuto modo di approcciarsi a questi classici del genere stealth.

Quello che distingue Pandora Tomorrow dagli altri episodi della saga è la sua particolare angolazione narrativa. Mentre gran parte dei giochi della serie si concentra su minacce legate allo spionaggio tradizionale e alla guerra informativa, questo secondo capitolo affronta il tema inquietante del bioterrorismo. Sam Fisher si trova infatti a dover sventare una minaccia legata a un ceppo mortale del virus del vaiolo, un elemento che conferisce alla trama un'urgenza diversa rispetto ai classici scenari da guerra fredda tecnologica.

Dal punto di vista tecnico, questa versione Steam mantiene intatto il DNA del gioco originale, con tutti i pregi ma anche i limiti dell'epoca. Si tratta infatti di una re-release e non di una remaster o di un remake, il che significa che la grafica mostrerà inevitabilmente i suoi anni, così come eventuali bug presenti nella versione PC originale. Gli appassionati della saga apprezzeranno comunque il fascino retrò dell'esperienza stealth old-school, con meccaniche che all'epoca rappresentavano il meglio del genere.

Il gameplay riprende gran parte degli elementi che avevano decretato il successo del primo Splinter Cell, arricchendoli con alcune aggiunte significative. Tra le novità più apprezzate spicca la SWAT turn, una manovra tattica che amplia le possibilità di movimento di Sam Fisher, insieme ad altri strumenti che migliorano la navigazione negli ambienti di gioco. Queste innovazioni hanno permesso al titolo di reggere il confronto con il predecessore, offrendo un'esperienza di infiltrazione solida e coinvolgente.

Chi decide di tuffarsi nell'acquisto deve però considerare alcune limitazioni importanti. La modalità multiplayer presente nella versione originale non è stata inclusa in questa release digitale, un'assenza che per alcuni veterani potrebbe rappresentare una perdita significativa. Inoltre, come segnalato da diverse recensioni pubblicate al lancio, per giocare è necessario effettuare l'accesso tramite Ubisoft Connect, un requisito che potrebbe risultare scomodo per chi preferisce evitare piattaforme aggiuntive.

Per i veri appassionati della serie, Ubisoft propone anche il Legacy Collection Bundle che riunisce tutti e sei i capitoli disponibili su Steam a 18,84 euro. Considerando che ogni singolo titolo costa normalmente 9,99 dollari, si tratta di un'offerta vantaggiosa per chi voglia recuperare l'intera saga. Oltre a Pandora Tomorrow, la raccolta include il primo Splinter Cell, Chaos Theory, Double Agent, Conviction e Blacklist, offrendo un percorso completo attraverso l'evoluzione della serie.

Il valore aggiunto di questa uscita risiede soprattutto nel fatto che Pandora Tomorrow non era mai stato disponibile in formato digitale per PC prima d'ora. Per anni, l'unico modo per giocarci su computer era possedere una copia fisica dell'edizione originale del 2004, una rarità sempre più difficile da reperire. Questa disponibilità su Steam rappresenta quindi un'occasione unica per preservare e rendere accessibile un pezzo importante della storia videoludica.