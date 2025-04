Il nuovo gioco gratis del weekend di Steam è dedicato a chi ama Animal Crossing

Anche questo fine settimana Steam rinnova il suo appuntamento con un gioco gratis appositamente selezionato, scaricabile e giocabile senza costi aggiuntivi per tutto il weekend.

Questa volta lo store ha deciso di selezionare per voi Dinkum, un interessante simulatore di vita pubblicato da Krafton e molto simile, sia a livello grafico che come meccaniche di gioco, alla saga di Animal Crossing (trovate New Horizons su Amazon, a proposito).

In Dinkum inizierete a dormire con un semplice sacco a pelo in un'isola ispirata ai paesaggi australiani, ma sarete lentamente in grado di costruire un'accogliente città in grado di attrarre diversi visitatori, alcuni dei quali potrebbero decidere di trasferirsi.

Potrete divertirvi con coltivazioni, allevamento di animali, andando a caccia di insetti oppure pescando, da soli o in compagnia di altri amici online.

Una novità interessante rispetto alla saga Nintendo è che potrete esplorare un'isola colma di pericoli: vi capiterà spesso di trovarvi infatti contro animali selvaggi, come i coccodrilli, pronti a mettere alla prova le vostre capacità. Starà a voi scegliere se affrontare le diverse minacce a viso aperto oppure preparare delle trappole apposite.

Dinkum è un videogioco ancora in sviluppo e disponibile in accesso anticipato: solo per questo fine settimana potrete scoprirlo senza dover spendere neanche un centesimo, con l'unico requisito necessario di un account su Steam.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare il download sui vostri dispositivi: segnaliamo che risulta giocabile anche su Steam Deck, qualora preferiate utilizzarlo in portabilità.

La prova gratuita terminerà il 7 aprile alle ore 19.00 italiane: se vorrete continuare a giocarlo, potete approfittare di una speciale promozione del 20%, valida fino al 10 aprile.

