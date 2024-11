Il nuovo gioco dagli autori d The Day Before puzza di IA

Con un annuncio che ha già suscitato polemiche, Fntastic, il team dietro The Day Before, ha presentato il suo ultimo progetto: Items.

Per chi è abituato a seguire le vicende di questo studio, questa mossa sembra fin troppo familiare – e preoccupante.

Poco meno di un anno fa, Fntastic stava attraversando una grave crisi, dopo il disastroso lancio di The Day Before, un titolo segnato da problemi tecnici, promesse non mantenute e accuse di plagio.

Inoltre, lo studio si trovava a fronteggiare debiti non saldati e una campagna di crowdfunding fallita per un nuovo gioco.

Ma, come una fenice che risorge dalle ceneri, Fntastic è tornato con un nuovo progetto. Tuttavia, invece di imparare dai fallimenti passati, sembra che lo studio stia ripetendo gli stessi errori.

Nonostante The Day Before fosse stato accusato di plagiare il lavoro di altri, Fntastic ha deciso di non cambiare rotta (via The Gamer).

Il nuovo gioco, Items, vedrà infatti i fan coinvolti nella creazione di mappe, con l'azienda che offre però un compenso zero.

Non solo: l'azienda ha anche ammesso di utilizzare ChatGPT per scrivere le biografie dei personaggi, come se fosse una sorta di "aiuto" per ampliare e migliorare le sue idee.

Questa mossa ha scatenato diverse reazioni, dato che l’uso di ChatGPT da parte dello studio è stato definito da alcuni come un tentativo di risparmiare sul lavoro creativo.

«ChatGPT è stato usato per espandere e migliorare le mie idee», ha dichiarato uno degli sviluppatori, suscitando perplessità in chi si aspettava un lavoro più approfondito e originale da parte del team.

Nei giorni scorsi, Fntastic ha coinvolto i membri del proprio server Discord in una serie di iniziative, mascherate da tentativi di "creare comunità".

Il team ha chiesto ai giocatori di votare il nome del nuovo killer del gioco, con "Bobby" che ha vinto su altri nomi come "Kentucky Butcher", "Sir Chops-a-Lot" e "Maximilien".

Poi, il gioco ha richiesto ai fan di scegliere l'arma preferita, tra una sega, un'ascia, un machete, un coltello da macellaio e una piccozza.

Alla fine, i fan hanno scelto il coltello da macellaio, e subito dopo Fntastic ha pubblicato la biografia di Bobby, "corretta" con le IA.

Questo approccio non sembra affatto innovativo, né tanto meno il frutto di un lavoro ispirato.

Fntastic, invece di concentrarsi sul miglioramento della qualità del gioco, sembra volersi risparmiare sul lavoro creativo, delegando gran parte della sua produzione ai fan e ad un'intelligenza artificiale.

Il rischio, ancora una volta, è che il gioco *Items* segua la stessa triste sorte di The Day Before, lasciando dietro di sé una scia di delusione e insoddisfazione.

E mentre lo studio continua a chiedere aiuti e soldi, la sensazione che stia arrivando l'ennesima truffa è difficile da ignorare.

