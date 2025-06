Nel corso dell'ultimo evento State of Play, PlayStation ha già annunciato che presto sarà disponibile una nuova presentazione, questa volta concentrata su un unico titolo.

Come già accaduto poche settimane fa con l'evento dedicato a Borderlands 4, questa volta Sony ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per mostrarci al meglio una delle sue esclusive più attese: ci riferiamo naturalmente a Ghost of Yotei, nuovo action-adventure sviluppato da Sucker Punch.

Durante lo show c'è stato infatti anche spazio per un brevissimo teaser dedicato al sequel di Ghost of Tsushima, con Sony che ha deciso di rimandare l'appuntamento al prossimo luglio per scoprire tutte le novità in arrivo:

Lo State of Play in questione viene considerato un "Gameplay Deep Dive", il che significa che ovviamente ci saranno tantissimi approfondimenti sulle modalità di gioco di questa attesa esclusiva PS5 (che potete prenotare in sconto su Amazon).

Al momento abbiamo ovviamente pochissimi dettagli su ciò che ci attende in questa presentazione, ma sul PlayStation Blog è stato confermato che lo State of Play ci permetterà di «dare uno sguardo alle meccaniche di gioco innovative ed evolute, all’esplorazione, al combattimento e a molto altro ancora».

Ovviamente terremo come sempre d'occhio eventuali aggiornamenti del caso: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena verrà svelata la data ufficiale definitiva per questo nuovo evento.

Vi ricordo che Ghost of Yotei sarà disponibile dal 2 ottobre 2025: dato che mancano ormai pochi mesi al suo debutto, è evidente che Sony ha deciso di dare una consistente accelerata al marketing di questa produzione.

Nel caso vogliate invece recuperare tutti gli altri annunci dello scorso State of Play, non posso che invitarvi a consultare il nostro recap con tutti i trailer.