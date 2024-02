Il nuovo Contra ha una data, e potete provarlo gratis

Contra sta per tornare con l'imminente Operation Galuga e, come annunciato durante il Nintendo Direct di oggi, è in arrivo una demo che consente di provare il gioco gratuitamente.

La serie classica (che trovate anche su Amazon in una collection in edizione limitata) è infatti un cult assoluto, specie per i giocatori più attempati.

Rivelato per la prima volta al Direct tenutosi a settembre dello scorso anno, Contra: Operation Galuga è infatti un ritorno all'iconica serie run-and-gun e offre una rivisitazione del classico gioco d'azione degli anni '80.

Come riportato anche da VG247, la demo è infatti disponibile a partire dalla giornata di oggi, oltre al fatto che il gioco ha finalmente anche una data di uscita, ossia il 12 marzo 2024.

Anche i preordini partono oggi, quindi se non vedete l'ora di mettere le mani sopra Contra: Operation Galuga, potete già prepararvi all'azione.

Oltre che per Switch, è prevista la release anche per PlayStation, Xbox e PC (la demo è disponibile anche su tutte le altre piattaforme).

Contra: Operation Galuga si presenta con una grafica e un sonoro aggiornati. Il gioco presenta una grafica e un sonoro aggiornati, nuovi stage, nemici e boss.

Ma non solo: sono previste anche alcune nuove meccaniche, un sistema di armi aggiornato e la possibilità di giocare in cooperativa per due giocatori nella modalità storia o fino a quattro giocatori nella modalità arcade.

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, specie per i fan storici del franchise Konami.

Ricordiamo in ogni caso che nel corso del Direct di oggi c'è stato spazio anche per i primi due giochi Xbox che arriveranno a breve anche su Switch.

Infine, se ve le siete perse, scoprite tutte le novità svelate nell'ultimo Nintendo Direct dedicato ai partner di terze parti, con tanti annunci e trailer: trovate un utile e ricco recap a questo indirizzo.