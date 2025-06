Konami ha appena pubblicato su PC la demo gratuita di Edens Zero, il nuovo action RPG 3D basato sull’anime e manga di Hiro Mashima, celebre autore di Fairy Tail e Rave Master.

La demo permette ai giocatori di vestire i panni di Shiki e Rebecca, protagonisti dell’opera, esplorando i primi pianeti dell’avventura e vivendo l’inizio della loro storia nello spazio profondo.

Ambientato in un universo pieno di misteri, pianeti da scoprire e nemici da affrontare, Edens Zero promette un mix tra combattimenti frenetici, esplorazione e personalizzazione profonda dei personaggi.

Fin da subito, potremo esplorare Blue Garden, il pianeta degli Avventurieri, che si svelerà gradualmente man mano che si progredisce nella storia.

Il gioco includerà più di 700 oggetti equipaggiabili, tra armi, armature e accessori. Una delle funzionalità più apprezzabili riguarda il sistema di outfit cosmetici: potrai modificare l’aspetto dei tuoi personaggi senza alterarne le statistiche, così da combinare stile ed efficienza in combattimento.

Edens Zero sarà disponibile dal 15 luglio 2025, ma chi è curioso può già testare con mano l’esperienza scaricando la demo ufficiale per PC, disponibile da oggi, cliccando a questo indirizzo.

Per chi ama gli anime action e ha apprezzato le opere precedenti di Hiro Mashima, questa demo rappresenta un’occasione perfetta per entrare nel mondo di Edens Zero prima del lancio.

Se il sistema di combattimento e la progressione dei pianeti si riveleranno ben bilanciati, Konami potrebbe avere tra le mani una nuova IP di successo nel genere degli RPG anime.

