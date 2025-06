Durante lo Steam Next Fest, tra i tanti titoli promettenti, Herdling ha immediatamente catturato l’attenzione grazie alla sua estetica incantevole e alla premessa emotiva.

Il nuovo progetto dello studio Okomotive – già noto per Far: Lone Sails – fonde ambientazioni mozzafiato con meccaniche di gameplay che richiamano alla mente titoli iconici come Journey e The Last Guardian (che trovate su Amazon).

La demo, attualmente disponibile su Steam qui, si apre in modo inaspettato: il protagonista dorme sotto un cavalcavia, un inizio crudo che contrasta con i campi soleggiati e le creature incantate che si incontrano poco dopo.

Il giocatore si imbatte infatti in un calicorn, una delle adorabili bestiole che costituiscono la mandria protagonista. Dopo averlo soccorso, inizia un viaggio attraverso periferie urbane, campi fioriti e foreste, guidando questi animali verso la loro misteriosa destinazione.

Il sistema di interazione con i calicorn ricorda molto quello di The Last Guardian, ma con un'intelligenza artificiale meno punitiva: gli animali rispondono bene ai comandi, aiutano a superare ostacoli e possono persino essere coccolati o ripuliti quando si sporcano.

È possibile impostare un punto di raduno verso cui si dirigeranno spontaneamente, e in certe aree il gruppo può essere lanciato in una sorta di “stampede” coordinata, che accelera il ritmo e attiva effetti visivi e musicali coinvolgenti.

Ogni calicorn può essere nominato e ha un proprio umore che si riflette nel colore del suo manto. Il viaggio non è però privo di pericoli: dalla vegetazione fitta a strutture umane decadenti, passando per binari arrugginiti e foreste abbandonate, il giocatore dovrà bilanciare l’impulso di correre verso la meta con la necessità di proteggere la propria mandria.

Herdling arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S entro la fine del 2025 e sembra incarnare perfettamente quella sensibilità emotiva che raramente si trova nei giochi moderni, dove la cura per i dettagli va di pari passo con l’empatia.

Se il titolo manterrà questa delicatezza anche nel gioco completo, potrebbe rivelarsi una delle sorprese più poetiche del 2025.

