Il mercato delle console Xbox, PlayStation e Nintendo «non sta crescendo», dice Phil Spencer

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha dichiarato in una recente intervista a Rolling Stone che il mercato delle console per videogiochi «non sta crescendo».

Questa situazione sta spingendo l'azienda a espandere la disponibilità dei giochi Xbox su altre piattaforme come PC e cloud.

Spencer ha sottolineato che, nonostante la stagnazione del mercato delle console, Microsoft non intende abbandonare questo settore, come riportato anche da GameSpot.

«Lo spazio delle console non sta crescendo, in tutti i settori [Xbox, PlayStation e Nintendo]. Amiamo questi clienti, ma per continuare a espandere e far crescere Xbox, dobbiamo puntare su PC, cloud e rendere i nostri giochi disponibili in più luoghi», ha spiegato il CEO.

«Sicuramente realizzeremo altre console in futuro», ha anche affermato, aggiungendo che l'azienda sta anche considerando lo sviluppo di altri dispositivi.

Tra questi potrebbe esserci un dispositivo portatile Xbox, previsto però solo tra qualche anno.

Il dirigente ha spiegato che l'obiettivo di Microsoft è rendere i giochi Xbox accessibili su più piattaforme possibili, e perché no, anche sulla concorrenza.

«Oggi i giochi più popolari sono più grandi di qualsiasi singola piattaforma». Per questo motivo, l'azienda sta puntando su una strategia che va oltre la console fisica.

La recente campagna pubblicitaria "This Is An Xbox" riflette questa nuova filosofia, ricordando ai consumatori che Xbox non è più solo una console sotto il televisore.

Spencer ha spiegato: «Oggi pensiamo a Xbox in termini di giochi, personaggi e mondi, piuttosto che come un singolo dispositivo dedicato».

Questa strategia mira a espandere l'ecosistema Xbox oltre i confini tradizionali, puntando su servizi come Game Pass e il cloud gaming per raggiungere un pubblico più ampio su diverse piattaforme.

Pur riconoscendo che una parte dell'utenza apprezza ancora la semplicità di una singola console, Microsoft sta chiaramente guardando oltre per assicurare la crescita del brand Xbox in un mercato in evoluzione.