Il lato B di Deadpool in QUEL controller Xbox in realtà è... una calamita

Se siete tra coloro che stanno cercando di vincere lo scorrettissimo controller di Deadpool dedicato al suo lato B, sappiate che c'è un'amara verità ad attendervi: i glutei dell'irriverente eroe dei fumetti non sono davvero "applicati" al retro del controller, ma si tratta di una ingegnosa calamita che si può rimuovere, in caso si cerchi una migliore ergonomia.

A rivelarlo è stato il giornalista Jake Kleinman di Inverse, che ne ha ricevuto un esemplare e ha potuto... metterlo alla prova.

Sul suo profilo Twitter, il cronista ha pubblicato un video svelando l'amara verità, che potete vedere direttamente di seguito.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«Mi dispiace dovervi informare che il cu*o nel controller Xbox con il cu*o di Deadpool in realtà è un'aggiunta magnetica che si stacca facilmente» ha scritto Kleinman in accompagnamento al video.

Non solo, a quanto pare c'era anche un'altra domanda di un certo livello da parte degli appassionati, che hanno iniziato a contattare Kleinmar per sapere se il fondoschiena fosse realizzato in materiale morbido oppure no.

«Tutti vogliono sapere se l'aggiunta a forma di cu*o è morbidosa oppure no. Purtroppo, è realizzata in plastica dura» ha risposto il giornalista, ponendo fine all'elevato dibattito.

Insomma, se doveste vincere questo controller, non immaginatene il retro come una sorta di cuscinetto anti-stress per le vostre sedute di gioco al termine di giornate particolarmente stressanti.

Vi ricordiamo che potete provare a vincerlo in un concorso indetto da Xbox (e qualcuno potrà vincere anche una Series X) a tema, ma per essere estratti tra i tanti partecipanti e portarsi a casa il premio servirà parecchia fortuna.