Il lancio di Oblivion Remake potrebbe essere imminente

Xbox e Bethesda si starebbero preparando a un nuovo "shadowdrop" per gli appassionati: sembra infatti che Oblivion Remake alla fine uscirà molto prima del previsto.

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato le ultime indiscrezioni dell'insider Nate the Hate, confermate poi dalla testata VGC, che il lancio del remake del quarto capitolo di The Elder Scrolls poteva arrivare entro la fine di giugno.

Ma l'insider nelle ultime ore ha rilanciato e accelerato ulteriormente le tempistiche: sul suo profilo social spiega infatti che adesso l'intenzione di Xbox e Bethesda sarebbe quella di annunciarlo e rilasciarlo quasi contemporaneamente ad aprile.

Secondo Nate the Hate sarebbe comunque prevista pochissima distanza tra annuncio e lancio del remake, ma l'insider non esclude l'ipotesi che possa trattarsi proprio di uno shadowdrop, come accaduto ad esempio per Hi-Fi Rush o Ninja Gaiden 2 Black.

Se le indiscrezioni fossero confermate, potrebbe esserci un ulteriore evento in arrivo ad aprile a tema Xbox, a meno che non ci sia un'ipotesi decisamente più suggestiva che spiegherebbe il breve gap di distanza.

Ricordiamo infatti che il prossimo mese assisteremo anche a un Nintendo Direct dedicato appositamente a Switch 2: è possibile dunque che possa essere confermato come una delle produzioni third party disponibili al lancio, che a quel punto sarebbe imminente.

Ovviamente la mia è soltanto una pura speculazione: devo ricordarvi che si tratta attualmente di indiscrezioni non confermate, dunque prendete il tutto con le consuete e dovute precauzioni del caso.

Se dovesse arrivare davvero l'annuncio, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Oblivion Remake sarebbe uno dei giochi di punta per il catalogo di aprile di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon, a proposito), sebbene sia probabile un lancio multipiattaforma fin dal day-one.

Monitoreremo come sempre tutte le novità sul tema: non appena ne sapremo di più, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.