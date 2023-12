Il "Joker della Florida" vuole 2 milioni per GTA 6: risponde... Arthur Morgan

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 ci ha mostrato ancora una volta come Rockstar Games abbia intenzione di criticare e parodiare la società americana in ogni suo aspetto, come solo la celebre serie open world sa fare.

In particolar modo, il filmato ci ha mostrato la parodia di diversi eventi accaduti davvero nella Florida, con una citazione in particolare al cosiddetto "Joker", ovvero Lawrence Sullivan, detenuto spesso paragonato per il suo look eccentrico e i tatuaggi all'iconico villain di Batman.

Advertisement

Pare però che Sullivan non abbia preso affatto bene la citazione del sequel di GTA V, chiedendo addirittura un risarcimento da ben 2 milioni di dollari per aver usato la "sua" immagine.

Una richiesta che ha fatto inevitabilmente discutere, ma a cui è arrivata una risposta da parte di un volto che i fan di casa Rockstar Games conoscono bene: si tratta di Roger Clark, interprete di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon).

Tramite il suo account ufficiale su TikTok, ha risposto in particolar modo all'affermazione in cui il "Joker" dice a Rockstar che «dobbiamo parlare», difendendo a spada tratta il team di sviluppo e spiegando perché la sua richiesta non dovrebbe andare da nessuna parte:

«No, non devi parlare con loro. Non ti parleranno. Hanno avuto a che fare da decenni con persone come te che cercano di fargli causa. Hanno i loro avvocati, amico: sanno esattamente cosa possono e non possono fare. Se fossi in te, userei la notorietà che ti hanno appena dato a tuo vantaggio. Cerca di sfruttarla, in qualche modo. Non puoi mica lavorare in ferramenta con quella faccia!»

Insomma, tralasciando una battuta con tanto di risata finale, la posizione del "vero" Arthur Morgan è chiara: invece di perdere tempo a inseguire un risarcimento che, con molta probabilità, non arriverà mai, avrebbe dovuto semplicemente cavalcare l'onda di GTA 6 per trarne profitto. Ma non con cause multimilionarie.

Ovviamente vi terremo comunque aggiornati se ci fossero novità sulla vicenda, anche e soprattutto dal punto di vista legale.