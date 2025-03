Il GTA con la polizia ha una data di uscita

Kwalee e Fallen Tree Games hanno finalmente svelato la data di uscita di The Precinct, il promettente action sandbox a tema poliziesco.

Il gioco, che sembra come i classici GTA (che trovate su Amazon) ma dalla parte della polizia, arriverà il 13 maggio 2025 su PC tramite Steam ed Epic Games Store, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dopo essere stato inizialmente rinviato.

Ambientato in un'America anni '80 segnata dal crimine e dalla corruzione, The Precinct mette i giocatori nei panni dell’agente Nick Cordell Jr, un giovane poliziotto determinato a riportare l'ordine tra le strade della città.

Le sue giornate saranno scandite da pattugliamenti, inseguimenti adrenalinici e interventi su un'ampia varietà di reati, dai semplici parcheggi in divieto di sosta fino a rapine in banca, corse clandestine e traffici illeciti.

Il tutto in una città viva e in continuo cambiamento, dove le gang si sfidano per il controllo del territorio e la criminalità non dorme mai. L'esplorazione sarà un elemento chiave, con una città vibrante e in continuo movimento, ricca di dettagli ispirati all'epoca, da quartieri fatiscenti fino ai distretti finanziari illuminati al neon.

Il ciclo giorno/notte e il meteo dinamico renderanno ogni pattuglia un’esperienza unica, tra piogge torrenziali e luci al tramonto che dipingono l’atmosfera noir del gioco.

Non mancherà il supporto delle forze dell’ordine: sarà possibile chiamare rinforzi, predisporre posti di blocco e utilizzare strumenti avanzati per fermare i malviventi.

Lewis Boadle, Art Director di Fallen Tree Games, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando il supporto della community: «Siamo felicissimi di poter finalmente condividere il nostro lavoro con i fan! Il loro sostegno è stato incredibile e non vediamo l’ora di vedere le loro reazioni quando potranno giocare a The Precinct.»

Oltre alla versione digitale, The Precinct arriverà anche in formato fisico su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla collaborazione con Microids.

Sarà disponibile sia un’edizione standard che una Limited Edition, che includerà il gioco completo, una Steelbook esclusiva, la colonna sonora digitale e una mappa della città di Averno, il cuore pulsante dell’esperienza di gioco. Le prenotazioni per la versione fisica sono già aperte presso i principali rivenditori.

