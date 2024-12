Sì, il simil-GTA dove siete la Polizia è stato rinviato

Dopo qualche altro rinvio precedente, The Precinct era atteso per l'autunno 2024 – ma considerando che mancano pochissime settimane all'inverno, iniziava a suonare improbabile che potesse farcela. E, infatti, è arrivato il rinvio ufficiale.

Il gioco, che si ispira ai classici GTA, ma per farvi vestire i panni del poliziotto delle Volanti, è slittato alla prima metà del 2025, come annunciato dagli sviluppatori in una nota ufficiale diffusa sulla loro pagina Steam, che vi traduciamo.

«Abbiamo preso la complicata decisione di rinviare The Precinct alla prima metà del 2025», si legge nella nota. «Sappiamo che questa notizia potrebbe deludere i nostri fan e siamo davvero dispiaciuti per qualsiasi disagio possa causare. Tuttavia, non abbiamo preso questa decisione alla leggera e desideriamo spiegarvi le ragioni che ci hanno portato a farlo».

A quel punto si legge:

«Noi di Fallen Tree Games siamo un piccolo team di sole 5 persone, quindi non disponiamo delle stesse risorse dei grandi studi di sviluppo tripla A che realizzano giochi in stile sandbox simili. Al momento stiamo lavorando instancabilmente per rifinire il gioco finale e correggere i bug, con l'obiettivo di rispettare la data di uscita del 2024. È proprio per questo motivo che abbiamo aspettato fino a così tardi nell'anno per fare questo annuncio. Tuttavia, nonostante i nostri sforzi, riteniamo di non essere in grado di consegnare il gioco che desideriamo entro la fine di quest'anno. In breve, il gioco che potremmo lanciare ora non è il gioco che pensiamo voi meritiate».

In modo molto sincero e apprezzabile, quindi, il piccolo team fa sapere che c'è bisogno di ulteriore tempo per rifinire l'esperienza – come vi avevo fatto notare anche nella mia anteprima di qualche tempo fa.

«Durante lo Steam Next Fest, abbiamo ricevuto un’enorme quantità di attenzione: oltre 300.000 persone hanno giocato la nostra demo in una sola settimana. Abbiamo letto più di 1.300 recensioni della demo, insieme a oltre 700 commenti sul nostro Discord e sui social media. Non possiamo ringraziarvi abbastanza per aver dedicato il vostro tempo a provare la nostra demo, a condividere i vostri feedback e a lasciarci commenti così positivi. Questo ha sicuramente sollevato il nostro morale e ci ha confermato che stiamo andando nella direzione giusta!» sottolinea Fallen Tree Games, proprio in riferimento alla demo di cui parlavamo nell'anteprima di cui sopra.

«Vogliamo sottolineare quanto siamo grati per il vostro feedback positivo e l'entusiasmo travolgente per il nostro gioco. Il vostro amore per The Precinct e il vostro divertimento nel giocarlo sono stati una spinta fondamentale durante le nostre lunghe giornate di lavoro e le ore interminabili dedicate alla correzione dei bug. Apprezziamo davvero che abbiate letto questo annuncio fino in fondo e speriamo che possiate avere pazienza mentre continuiamo a lavorare per creare un gioco che, ne siamo certi, amerete».

Come dicono i grandi maestri dell'industria, insomma, un gioco non rinviato corre il rischio di essere un brutto gioco – e di certo i giocatori non hanno bisogno di un altro titolo che affretta i tempi per uscire sul mercato e poi venire corretto in corso d'opera.

Rimaniamo quindi in attesa di una nuova data più precisa per l'uscita di The Precinct.