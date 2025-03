Il "figlio" dei vecchi GTA gratis al lancio, su Epic Store

Konami ha annunciato che il suo nuovo titolo Deliver At All Costs sarà disponibile gratuitamente su Epic Games Store al momento del lancio ufficiale.

Un'iniziativa promozionale che permetterà a tutti i giocatori PC di scaricare il gioco senza spendere un centesimo per un'intera settimana, a partire dal 22 maggio, data di uscita del titolo.

Il nuovo progetto di Konami si presenta come un'esperienza isometrica come i primissimi GTA (che trovate su Amazon) ricca di azione e distruzione, dove i giocatori vestiranno i panni di un corriere a dir poco eccentrico.

La premessa è semplice ma efficace: consegnare pacchi attraversando la città, con la piccola differenza che sarà possibile (e spesso necessario) abbattere edifici e seminare il caos utilizzando diversi tipi di veicoli per completare le missioni.

L'ambientazione si ispira agli anni '50, con una direzione artistica che omaggia quest'epoca tanto iconica quanto nostalgica. La colonna sonora segue la stessa linea estetica, immergendo completamente il giocatore in un'atmosfera retrò che fa da contrasto al gameplay frenetico e distruttivo.

Deliver At All Costs offrirà ambienti semi-aperti esplorabili sia a piedi che a bordo di vari mezzi, con consegne e missioni che presenteranno sfide uniche e sempre diverse, mantenendo alta l'attenzione del giocatore durante l'intera esperienza.

La decisione di Konami di pubblicare un titolo così peculiare rappresenta una piacevole sorpresa. La casa giapponese, storicamente legata a franchise come Metal Gear, Silent Hill ed eFootball, sembra voler esplorare territori creativi più sperimentali, uscendo dalla propria zona di comfort.

Per i più curiosi che non vogliono attendere il 22 maggio, Konami ha già reso disponibile una demo su Steam. Questo breve estratto del gioco permette di farsi un'idea concreta di cosa aspettarsi dal prodotto finale, testando in prima persona il sistema di guida, le meccaniche di distruzione e lo stile artistico che caratterizzano il titolo.

Con Deliver At All Costs, Konami sembra voler riallacciare il legame con quella creatività che ha caratterizzato molte delle sue pubblicazioni storiche (e nella mia anteprima vi dico di più).