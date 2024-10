Il gioco perfetto per Halloween è arrivato su Switch

Il gioco horror indie Crow Country è stato lanciato su Nintendo Switch il 16 ottobre, a 19,49 €, offrendo un'esperienza più accessibile del genere survival horror in tempo per Halloween.

Il titolo, sviluppato da SFB Games, si ispira ai classici come Resident Evil e Silent Hill (trovate il remake del secondo capitolo su Amazon), ma con un approccio meno "intenso" per i nuovi giocatori.

Del gioco vi avevo già parlato alcuni mesi fa, dicendovi pure che era in prova gratuita grazie a una demo.

Crow Country si distingue per la sua estetica unica, che richiama i giochi poligonali dell'era PlayStation 1, ma con uno stile visivo più vicino a Final Fantasy VII che ai tradizionali horror.

I personaggi e i mostri sono rappresentati con modelli low-poly quasi chibi, risultando più carini che spaventosi.

Il gioco mette i giocatori nei panni della detective Mara Forest, impegnata a indagare in un parco divertimenti abbandonato alla ricerca del suo fondatore scomparso.

Come nei classici del genere, i giocatori dovranno gestire un inventario limitato, affrontare mostri e risolvere enigmi complessi.

Ciò che rende Crow Country particolarmente adatto ai neofiti sono i suoi puzzle non eccessivamente difficili e un sistema di combattimento meno punitivo rispetto ai titoli più hardcore del genere.

Questi elementi rendono il gioco una porta d'ingresso ideale per chi vuole avvicinarsi al survival horror senza subire esperienze troppo stressanti.

Crow Country era già stato rilasciato su altre piattaforme all'inizio dell'anno e l'arrivo su Nintendo Switch amplia ulteriormente la base di giocatori che possono godersi questa particolare interpretazione dei survival horror.

Mentre i fan più esperti del genere potrebbero trovare il gioco troppo semplificato, questi si propone come un'ottima opzione per chi cerca un'atmosfera spettrale senza voler affrontare i brividi più intensi offerti da titoli come il remake di Silent Hill 2 (avete letto la recensione di Domenico?).

Restando in tema, avete visto il nuovo e potenzialmente spaventoso progetto horror dei Bloober Team?