Il gioco gratis Epic di oggi ci fa diventare maestri della F1

Epic Games Store prosegue con la sua apprezzata iniziativa settimanale, mettendo a disposizione giochi gratuiti per tutti gli utenti.

Per usufruire dell’offerta, è sufficiente possedere un account Epic, accedere alla piattaforma e aggiungere i titoli promozionali alla propria libreria, senza alcuna spesa.

Un sistema pratico e immediato, paragonabile a Xbox Game Pass (spesso acquistabile a prezzi convenienti su Amazon), ma con una differenza chiave: una volta riscattati, i giochi restano vostri per sempre.

La scorsa settimana abbiamo avuto modo di provare un titolo particolarmente interessante, ma ora i riflettori sono puntati sulla nuova proposta.

Dalle 17:00 di oggi, sarà possibile scaricare gratuitamente F1 Manager 2024, il nuovo titolo gratuito disponibile dal 13 al 20 del mese.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Conduci la tua squadra al trionfo in F1 Manager 2024. La nuova stagione di Formula 1 è iniziata, portando con sé l'esperienza manageriale di F1 più completa di sempre. Scrivi la storia di uno dei dieci costruttori ufficiali di F1 oppure, per la prima volta, crea la tua squadra dei sogni. Elabora e orchestra una strategia, seguendo il pilota mentre la mette in atto in elettrizzanti gare caratterizzate dallo stesso stile visivo di un evento in diretta. Gestisci i tuoi piloti, il personale, lo sviluppo dell'auto e le varie strutture nell'arco di diverse stagioni per portare la tua scuderia sul podio della Formula 1. Per la prima volta nella serie, potrai creare la tua squadra per dominare la griglia e scrivere la tua storia. Personalizza ogni singolo elemento, dalle origini alla livrea dell'auto, dal logo alle tute da gara. Ingaggia il personale e i piloti più talentuosi e tratta con gli sponsor per garantirti ricchi introiti pubblicitari.»

Una volta aggiunto alla libreria, il titolo resterà sempre disponibile, pronto per essere giocato in qualsiasi momento. Ma non solo, come extra oggi è previsto anche il Loba Free Unlock Bundle di Apex Legends.

Come ottenere i giochi gratuiti su Epic Games Store

Il procedimento è semplice:

Visitate la sezione dedicata ai giochi gratuiti sull’Epic Games Store.

Effettuate l’accesso con il vostro account o registratevi se ancora non ne avete uno.

Selezionate il gioco in offerta e cliccate su “Ottieni”.

Confermate l’acquisto (il prezzo sarà 0€) e completate l’operazione.

Il gioco verrà automaticamente aggiunto alla vostra libreria.

Dal 2018, Epic Games Store ha distribuito centinaia di titoli senza alcun costo, continuando a sorprendere i giocatori con nuove offerte settimanali. Se siete curiosi di consultare l’elenco completo, lo trovate a questo indirizzo, sempre aggiornato.

Non dimenticate di riscattare il gioco prima della scadenza e rimanete sintonizzati per le prossime sorprese!