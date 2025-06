Continua l’iniziativa settimanale di Epic Games Store che, come da tradizione, regala un nuovo titolo ogni giovedì ai propri utenti.

Dopo l’offerta attualmente in corso, è stato annunciato che a partire da giovedì 12 giugno sarà il turno di Two Point Hospital, disponibile gratuitamente per una settimana.

Ricordo che giovedì 5 giugno è stato il turno degli ultimi due giochi misteriosi (ecco di quali titoli sto parlando).

Il gestionale comico sviluppato da Two Point Studios sarà riscattabile senza alcun costo fino al 19 giugno, una volta effettuato il download resterà vostro per sempre nella libreria Epic Games.

Uscito originariamente nel 2018, il gioco è l’erede spirituale del cult Theme Hospital, e mette i giocatori nei panni di un direttore sanitario alle prese con la costruzione e gestione di un ospedale pieno di pazienti alquanto particolari.

Malattie stravaganti, terapie improbabili e una buona dose di umorismo britannico sono gli ingredienti principali di questo simulatore gestionale, che nel corso degli anni ha ricevuto diversi aggiornamenti e contenuti extra.

Per riscattarlo, sarà sufficiente accedere al proprio account Epic Games giovedì prossimo e recarsi sulla homepage dello store, dove il titolo sarà evidenziato tra le offerte settimanali.

Two Point Hospital è uno di quei giochi che riesce a essere tanto rilassante quanto stimolante. Tra cliniche assurde, diagnosi fantasiose e situazioni fuori di testa, riesce a mescolare perfettamente strategia e comicità. Se siete amanti dei gestionali o semplicemente cercate qualcosa di diverso per staccare la mente, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

In attesa quindi di metterci sopra le mani, vi consiglio di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte dello store, dove troverete la lista completa dei titoli regalati dal 2018 a oggi.

Inoltre, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.