Come da tradizione ormai consolidata per gli utenti dell’Epic Games Store, continua una delle iniziative più apprezzate: quella dei giochi misteriosi.

A partire da oggi, giovedì 5 giugno, la piattaforma digitale di Epic prosegue infatti la distribuzione gratuita di titoli a sorpresa, non annunciati in anticipo e disponibili solo per un periodo limitato.

Una volta riscattati, i giochi resteranno per sempre nella vostra libreria, senza costi aggiuntivi né abbonamenti.

Questa iniziativa rientra nelle promozioni di primavera dello store e rappresenta un’occasione perfetta per ampliare la propria collezione senza spendere nulla.

La novità di questa settimana è che i giochi offerti sono ben due, un doppio regalo che rende l’attesa ancora più elettrizzante per tutti gli appassionati.

I titoli misteriosi disponibili da oggi sono:

Deathloop

Ogu and the Secret Forest

Una proposta che, pur ricordando vagamente il modello Game Pass (disponibile anche su Amazon), ha saputo ritagliarsi un’identità propria grazie all’effetto sorpresa e alla qualità costante dei giochi proposti.

Come riscattare i giochi gratuiti su Epic Games Store:

Vai alla sezione dei giochi gratuiti su Epic Games Store, cliccando qui. Accedi con il tuo account (oppure creane uno nuovo gratuitamente). Scegli il gioco in regalo e clicca su “Ottieni”. Una volta riscattato, sarà tuo per sempre, senza ulteriori spese. A quel punto, non ti resta che scaricare e iniziare a giocare.

Personalmente, continuo a trovare questa campagna dei giochi misteriosi estremamente coinvolgente.

Non solo per l’opportunità di ottenere titoli gratis, ma anche per l’hype settimanale, le teorie della community e quella curiosità che ci fa tornare ogni giovedì. E quando i giochi sono due, il divertimento è doppio.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime sorprese, vi ricordiamo che potete consultare la nostra pagina dedicata alla promozione, dove trovate l’elenco completo di tutti i giochi gratuiti offerti dallo store dal 2018 a oggi.