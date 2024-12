Il gioco gratis di Epic di oggi è pieno di orchi

Il periodo natalizio segna l’arrivo dell’immancabile iniziativa di giochi gratuiti offerta dall’Epic Games Store, un appuntamento ormai atteso con entusiasmo da molti.

Similmente a quanto avviene con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a un prezzo competitivo), basterà possedere un account Epic per accedere ai titoli in regalo, anche durante le festività.

In questo momento, l’Epic Games Store si prepara a presentare il nuovo gioco gratuito, disponibile a partire da oggi e fino al termine dell’anno, per celebrare le festività natalizie.

Da oggi alle ore 17, è possibile scaricare senza costi Orcs Must Die! 3. Come di consueto, avrete a disposizione 24 ore per riscattarlo e aggiungerlo alla vostra libreria, prima che venga rimpiazzato da un altro titolo.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco, consultabile anche al link fornito:

«Orcs Must Die! 3 porta l'arte dello smembramento orchetti a vette mai viste. Da solo o in compagnia, sfrutta un arsenale enorme di armi e trappole. Ti aspettano orde di orchi da affettare, bruciare, lanciare ed elettrificare, nel nuovo capitolo della serie che ha già riscosso un grande successo. I nuovi Teatri di guerra accolgono i giocatori e i loro amici con i più numerosi eserciti di orchetti mai visti prima. Grazie ai marchingegni da guerra, gli odiosi intrusi verranno lanciati, trafitti, carbonizzati e disarticolati con inedita efficacia.»

Una volta aggiunto al proprio account, il titolo resterà vostro in modo permanente, senza alcun bisogno di sottoscrivere abbonamenti mensili come quelli richiesti per i giochi di PS Plus.

Ma non finisce qui: a partire da oggi, verranno distribuiti giochi gratuiti ogni giorno fino alla conclusione dell’anno, per un totale di 16 titoli in arrivo entro il 2025.

Sebbene la lista completa dei giochi non venga svelata in anticipo, l’idea di poter riscattare un nuovo titolo gratuitamente ogni giorno rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera ampliare la propria collezione.

Inoltre, potete trovare un elenco dettagliato di tutti i giochi distribuiti gratuitamente dall’Epic Games Store dal 2018 a oggi, nell’ambito della consueta promozione settimanale della piattaforma digitale.