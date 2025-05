Il gioco dal papà di GTA svela il suo prezzo, e non solo

Build A Rocket Boy, il team fondato dall’ex figura chiave di Rockstar North Leslie Benzies, ha svelato nuovi dettagli su MindsEye, l’ambizioso action sci-fi in arrivo il 10 giugno 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Insieme a un nuovo trailer (via IGN US), lo studio ha confermato anche il prezzo: 59,99 dollari/euro, una scelta che si distanzia dalle recenti politiche da 80 dollari e 90 euro adottate da molte produzioni tripla A, incluso GTA (trovate il 5 su Amazon).

MindsEye è ambientato nella città futuristica di Redrock e propone una campagna narrativa lineare. Il protagonista è Jacob Diaz, un ex soldato perseguitato da frammenti di memoria collegati a un impianto neurale chiamato MindsEye.

Nel corso della storia, il giocatore scoprirà una cospirazione che coinvolge intelligenze artificiali fuori controllo, corporazioni corrotte e una minaccia globale alla sopravvivenza dell’umanità. Il tutto realizzato con l’Unreal Engine 5, per una resa visiva di ultima generazione.

Oltre alla campagna, MindsEye offrirà su PC un sistema di creazione che consente ai giocatori di sviluppare esperienze personalizzate sfruttando tutti gli asset ufficiali del gioco. Una possibilità pensata per alimentare una community attiva e creativa nel tempo.

Al momento dell’uscita, MindsEye includerà:

Modalità storia lineare

Esplorazione libera in single player

Missione horde mode: Destruction Site Shootout

Due missioni di combattimento: Honor Amongst Thieves e Friendly Fire

Sei corse tradizionali

Sei corse a checkpoint

Tre corse con droni

Chi acquisterà il Pass Premium avrà accesso anche a una missione horde aggiuntiva e a un set di oggetti cosmetici esclusivi.

In un mercato in cui il prezzo dei giochi AAA continua a salire, la scelta di Build A Rocket Boy di mantenere MindsEye sotto i 60 dollari è una presa di posizione chiara.

È un prezzo che mira a rendere il titolo accessibile, ponendolo in una fascia intermedia tra i blockbuster e i progetti AA di nuova generazione, come Clair Obscur: Expedition 33 o il prossimo Mafia: The Old Country.

Durante l’estate arriveranno i primi aggiornamenti con missioni extra e miglioramenti alla community experience. In autunno è previsto il debutto del multiplayer, mentre in inverno verranno introdotte ulteriori espansioni per la modalità free roam. I possessori del Premium Pass riceveranno contenuti esclusivi in ogni fase dell’anno.

MindsEye punta a costruire una piattaforma narrativa e creativa in continua evoluzione, con l’obiettivo dichiarato di restare attuale e interessante per molto tempo. Speriamo solo ne valga la pena.