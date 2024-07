Il gameplay di EA Sports FC 25 non ha più segreti: ecco tutte le novità

EA Sports FC 25 svela i dettagli approfonditi delle nuove funzionalità di gioco, grazie al nuovo trailer di gameplay che è stato pubblicato poco fa da Electronic Arts.

Tutto questo dopo aver scoperto come funzioneranno i pacchetti FUT e il Season Pass, stavolta a pagamento, come vi avevamo spiegato qualche giorno fa.

Per non parlare dei contratti che, dopo che la community di EA Sports FC aveva espresso un certo disagio al riguardo, sembra siano stati drasticamente modificati.

Ma ora è tempo di gameplay, con la panoramica dettagliata pubblicata da EA Sports poco fa.

Eccola qui:

Sono molte le novità introdotte da EA Sports FC 25.

Tra queste il controllo della forza del lancio, con il quale sarà possibile differenziare la forza del lancio con un rapido tocco per un lancio veloce o mantenendo premuto L1/LB per un lancio più preciso e potente.

Parlando di movimenti e IA, sono stati introdotti nuovi meccanismi di controllo per i quarterback che si staccano dai movimenti delle opzioni, insieme a un set completo di nuove animazioni di lancio e placcaggio. L'intelligenza artificiale ora è migliorata ed è in grado di leggere manovre difensive e lanci, con comportamenti basati sul contesto realistico e nuovi aggiustamenti dell'allenatore per difendere efficacemente.

EA Sports FC 25 avrà un nuovo sistema con abilità suddivise in fisiche e mentali, ciascuna con quattro livelli (bronzo, argento, oro, platino). Queste abilità influenzano il gameplay in modo situazionale, aggiungendo profondità e strategia. Esempi includono "Grip Breaker" per i difensori e "Pocket Shield" per i giocatori della linea offensiva, ciascuna delle quali influenza il gameplay in base ai livelli di abilità e agli archetipi dei giocatori.

Oltre a questo troverete molti altri dettagli sul sito ufficiale di EA Sports FC 25, dove il team di sviluppo ha spiegato con precisione tutte le novità del titolo: le trovate qui.

Se pensate di acquistare EA Sports FC 25 sul vostro PC, e non magari su console tramite Amazon al miglior prezzo, assicuratevi di poter far girare al meglio il calcio di Electronic Arts: ecco i requisiti minimi e raccomandati su PC.