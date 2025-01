Il film (non ufficiale) di Zelda ha tutta la magia della saga

Mentre Nintendo e Sony lavorano nell’ombra alla loro ambiziosa trasposizione cinematografica live-action di The Legend of Zelda, i fan non stanno a guardare.

Ricordiamo infatti che un film realizzato tramite una partnership tra Nintendo e Sony Pictures Entertainment è in lavorazione.

Nell'attesa, un gruppo di appassionati sta cercando di portare Hyrule in vita con il progetto Lost in Hyrule, un fan-film live-action che promette di offrire una conclusione alternativa alla saga del leggendario Eroe del Tempo (via NL).

Lost in Hyrule si colloca temporalmente dopo gli eventi di Ocarina of Time (che trovate su Amazon) e Majora’s Mask, esplorando ciò che potrebbe essere accaduto a Link e Zelda dopo la fine di queste iconiche avventure.

Secondo la pagina Kickstarter del progetto, questa è «l'inedita conclusione alla saga dell’Eroe del Tempo», arricchita da elementi di lore pensati per affascinare i fan di lunga data.

Il regista, Chris Carpenter, non solo guida la direzione creativa, ma interpreta anche Link. Al suo fianco, nel ruolo di Zelda, troviamo Avi Lake, nota per la serie A Series of Unfortunate Events. Zelda sarà un elemento centrale della trama, descritta come «una forza motrice in questo film».

Il team di Lost in Hyrule ha lanciato una campagna per raccogliere 30mila dollari, interamente destinati alla produzione del film. Con un mese di tempo fino al termine della campagna, il progetto ha già raggiunto un terzo dell’obiettivo.

Il teaser trailer rilasciato accompagna il lancio del crowdfunding e mostra un mondo che, pur non avendo i mezzi di una grande produzione, sembra promettere passione e cura per i dettagli.

Il team ha anche pubblicato un video di presentazione che approfondisce la trama e offre un assaggio delle atmosfere che il film vuole ricreare, inclusi flashback che coinvolgono Link bambino.

Gli autori di Lost in Hyrule si sono impegnati a rispettare eventuali richieste legali da parte dei detentori dei diritti. Resta da vedere se riusciranno a completare il film senza inciampare in questioni di copyright, una sfida comune per progetti di fan-film basati su IP così celebri.

